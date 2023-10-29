ВС РФ уничтожили украинскую станцию РЭБ "Буковель" в Запорожской области
ВС РФ за минувшие сутки уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Буковель" Вооружённых сил Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ.
В пресс-службе военного ведомства указали, что уничтожили украинскую станцию РЭБ в районе населённого пункта Комсомольское Запорожской области.
Ранее Лайф писал, что в ходе специальной военной операции ВС РФ уничтожили барражирующим боеприпасом чешскую самоходную артиллерийскую установку Dana Вооружённых сил Украины. Минобороны РФ опубликовало видео с моментом ликвидации техники.
ТАСС / Александр Полегенько