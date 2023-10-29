ВС РФ уничтожили украинскую станцию РЭБ "Буковель" в Запорожской области

ВС РФ за минувшие сутки уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Буковель" Вооружённых сил Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В пресс-службе военного ведомства указали, что уничтожили украинскую станцию РЭБ в районе населённого пункта Комсомольское Запорожской области.