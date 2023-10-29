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29 октября, 11:03

ВС РФ уничтожили украинскую станцию РЭБ "Буковель" в Запорожской области

ВС РФ за минувшие сутки уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Буковель" Вооружённых сил Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В пресс-службе военного ведомства указали, что уничтожили украинскую станцию РЭБ в районе населённого пункта Комсомольское Запорожской области.

Ранее Лайф писал, что в ходе специальной военной операции ВС РФ уничтожили барражирующим боеприпасом чешскую самоходную артиллерийскую установку Dana Вооружённых сил Украины. Минобороны РФ опубликовало видео с моментом ликвидации техники.

Силы ПВО сбили 36 украинских дронов над Чёрным морем и Крымом

Силы ПВО сбили 36 украинских дронов над Чёрным морем и Крымом

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ТАСС / Александр Полегенько

Иван Косицын
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