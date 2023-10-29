ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 октября 2023, 11:03
3372

ВС РФ уничтожили украинскую станцию РЭБ "Буковель" в Запорожской области

ВС РФ за минувшие сутки уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Буковель" Вооружённых сил Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В пресс-службе военного ведомства указали, что уничтожили украинскую станцию РЭБ в районе населённого пункта Комсомольское Запорожской области.

Ранее Лайф писал, что в ходе специальной военной операции ВС РФ уничтожили барражирующим боеприпасом чешскую самоходную артиллерийскую установку Dana Вооружённых сил Украины. Минобороны РФ опубликовало видео с моментом ликвидации техники.

Силы ПВО сбили 36 украинских дронов над Чёрным морем и Крымом
Силы ПВО сбили 36 украинских дронов над Чёрным морем и Крымом
BannerImage

ТАСС / Александр Полегенько

Иван Косицын
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar