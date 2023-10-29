Силы ПВО сбили 36 украинских дронов над Чёрным морем и Крымом
Минобороны РФ: Силы ПВО уничтожили 36 украинских БПЛА над Чёрным морем и Крымом
Российские военные сорвали очередную попытку Киева атаковать территорию России с применением беспилотников самолётного типа. По данным Минобороны РФ, 36 объектов было уничтожено над акваторией Чёрного моря и северо-западной частью Крыма.
"Дежурными средствами ПВО уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Чёрного моря и северо-западной частью полуострова Крым", — сказано в сообщении ведомства.
Лайф также сообщал, что вечером 26 октября российские дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над Курской областью. Атака была пресечена в 19:30. Позже стало известно ещё об одном перехваченном объекте в регионе в районе Курчатова. Позднее был перехвачен ещё один украинский БПЛА.
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