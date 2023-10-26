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26 октября, 17:57

Украинский БПЛА самолётного типа сбит над Курской областью

Российские дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над Курской областью, сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Сегодня в районе 19:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Аппарат уничтожен над территорией Курской области", — уточняется в сообщении ведомства.

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Ранее сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны РФ произвели перехват и уничтожили очередной украинский беспилотник в небе над Белгородской областью.

Обложка ©

Getty Images / Paula Bronstein

Александра Мышляева
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