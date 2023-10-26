Украинский БПЛА самолётного типа сбит над Курской областью

Российские дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над Курской областью, сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Сегодня в районе 19:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Аппарат уничтожен над территорией Курской области", — уточняется в сообщении ведомства.