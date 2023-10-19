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19 октября, 20:07

Украинский БПЛА самолётного типа сбит над Белгородской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны РФ произвели перехват и уничтожили очередной украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. БПЛА был сбит в 22:00, рассказали в МО России.

По данным военного ведомства, при помощи летательного аппарата киевский режим намеревался совершить террористическую атаку. Целью дрона являлись объекты на территории РФ. Губернатор области Вячеслав Гладков уточнил, что в результате падения беспилотника никто не пострадал.

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал глава региона в телеграм-канале.

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Ранее Лайф сообщал, что с начала СВО российская авиация и средства ПВО сбили свыше восьми тысяч украинских дронов. Также за время операции им удалось "приземлить" 491 самолёт и 251 вертолёт противника.

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Vk / Минобороны РФ

Илья Пушкарев
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