Украинский БПЛА самолётного типа сбит над Белгородской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны РФ произвели перехват и уничтожили очередной украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. БПЛА был сбит в 22:00, рассказали в МО России.

По данным военного ведомства, при помощи летательного аппарата киевский режим намеревался совершить террористическую атаку. Целью дрона являлись объекты на территории РФ. Губернатор области Вячеслав Гладков уточнил, что в результате падения беспилотника никто не пострадал.

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал глава региона в телеграм-канале.