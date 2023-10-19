Американский дрон подал сигнал тревоги у Крыма после усиления патрулирования по приказу Путина

Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk подал сигнал тревоги и стал резко отдаляться от берегов Крыма. Об этом сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, дрон совершал длительный разведывательный полёт над акваторией Чёрного моря, однако внезапно подал сигнал бедствия "потеря связи" и взял курс в сторону одной из баз НАТО.

Стоит отметить, что беспилотник регулярно летает в акватории Чёрного моря и ведёт там разведку. Однако накануне президент России Владимир Путин поручил ВКС РФ патрулировать воздушное пространство в регионе, оно будет вестись самолётами МиГ-31, оборудованными ракетами "Кинжал". Главу государства уже поддержали в Совете Федерации. Как отметил сенатор от Крыма Сергей Цеков, МиГ-31 не дадут НАТО хозяйничать в Чёрном море.