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19 октября, 07:00

Американский дрон подал сигнал тревоги у Крыма после усиления патрулирования по приказу Путина

Беспилотник RQ-4 Global Hawk подал сигнал тревоги и начал отдаляться от Крыма

Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk подал сигнал тревоги и стал резко отдаляться от берегов Крыма. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, дрон совершал длительный разведывательный полёт над акваторией Чёрного моря, однако внезапно подал сигнал бедствия "потеря связи" и взял курс в сторону одной из баз НАТО.

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Стоит отметить, что беспилотник регулярно летает в акватории Чёрного моря и ведёт там разведку. Однако накануне президент России Владимир Путин поручил ВКС РФ патрулировать воздушное пространство в регионе, оно будет вестись самолётами МиГ-31, оборудованными ракетами "Кинжал". Главу государства уже поддержали в Совете Федерации. Как отметил сенатор от Крыма Сергей Цеков, МиГ-31 не дадут НАТО хозяйничать в Чёрном море.

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Николь Вербер
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