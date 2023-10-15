Российский Су-27 отогнал американский дрон-разведчик от границы РФ в Чёрном море
Минобороны: Су-27 не допустил нарушения границы БПЛА США над Чёрным морем
Российский истребитель Су-27 не допустил нарушения государственной границы со стороны американского беспилотника-разведчика RQ-4B Global Hawk. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве заявили, что 15 октября средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Чёрного моря приближающуюся к границе цель. Для её опознавания и недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США", — добавили в Минобороны.
При приближении российского самолёта иностранный дрон выполнил разворот от границы. Су-27 благополучно вернулся в аэропорт базирования. В Минобороны подчеркнули, что полёт истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.
Американские разведывательные дроны в последнее время часто летают возле границ России. Один из таких инцидентов закончился падением беспилотника. Напомним, 14 марта БПЛА США MQ-9 Reaper рухнул в Чёрное море возле Крыма. Власти США обвинили в "атаке" российские Су-27. Однако лётчики Сергей Попов и Василий Вавилов бортовое вооружение не применяли, резким маневрированием они вынудили дрон сменить курс, в результате чего тот упал в воду. В Минобороны РФ наградили пилотов. В Кремле допустили, что российские военные могут поднять со дна моря американский беспилотник, если посчитают это необходимым для интересов безопасности.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ