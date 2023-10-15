Российский Су-27 отогнал американский дрон-разведчик от границы РФ в Чёрном море

Российский истребитель Су-27 не допустил нарушения государственной границы со стороны американского беспилотника-разведчика RQ-4B Global Hawk. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве заявили, что 15 октября средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Чёрного моря приближающуюся к границе цель. Для её опознавания и недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США", — добавили в Минобороны.