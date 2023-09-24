В акватории Чёрного моря вновь засекли американский дрон-разведчик

Дрон RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE11 находится над водами Чёрного моря к югу от Крыма. В этом районе он сделал уже множество кругов. Беспилотник приближался к полуострову на расстояние около 150 километров, а также на дистанцию менее 200 километров от Сочи.