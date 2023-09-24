В акватории Чёрного моря вновь засекли американский дрон-разведчик
Полёт дрона ВВС США RQ-4B Global Hawk вновь зафиксировали над Чёрным морем
Разведывательный беспилотник ВВС США вновь заметили в акватории Чёрного моря. Его полёт фиксирует сервис отслеживания авиаперелётов Flightradar.
Маршрут полёта американского беспилотника над Чёрным морем. Скриншот © Flightradar24
Дрон RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE11 находится над водами Чёрного моря к югу от Крыма. В этом районе он сделал уже множество кругов. Беспилотник приближался к полуострову на расстояние около 150 километров, а также на дистанцию менее 200 километров от Сочи.
По данным сервиса, дрон вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии около 3:00 по Москве.
Лайф сообщал, что 5 сентября разведывательный американский беспилотник RQ-4 Global Hawk уже замечали в акватории нейтрального воздушного пространства Чёрного моря.
Wikipedia / Stacey Knott