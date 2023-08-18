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18 августа, 19:27

Американский дрон-разведчик засекли в акватории Чёрного моря

SHOT: Разведывательный БПЛА США RQ-4 Global Hawk заметили над Чёрным морем

<p>Разведывательный БПЛА США RQ-4 Global Hawk. Обложка © ТАСС / Zuma</p>

Разведывательный БПЛА США RQ-4 Global Hawk. Обложка © ТАСС / Zuma

Американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk в данный момент летает кругами в акватории нейтрального воздушного пространства Чёрного моря. Об этом сообщает SHOT.

Полёт американского разведывательного беспилотника RQ-4 Global Hawk в акватории Чёрного моря вечером 18 августа. Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, дрон с позывным FORTE10 вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии. Hawk приближался на расстояние примерно 140 километров от Крыма.

RQ-4 Global Hawk — стратегический разведывательный БПЛА США. Может летать на высоте до 18 тысяч метров и имеет дальность полёта более 12 300 морских миль (примерно 23 тысячи километров).

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Ранее Лайф писал, что у ВСУ засекли новейший американский дрон – переносчик барражирующих беспилотников. Одна группа БПЛА Jump 20 может стоить около восьми миллионов долларов.

Никита Никонов
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