Американский дрон-разведчик засекли в акватории Чёрного моря

Американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk в данный момент летает кругами в акватории нейтрального воздушного пространства Чёрного моря. Об этом сообщает SHOT.

Полёт американского разведывательного беспилотника RQ-4 Global Hawk в акватории Чёрного моря вечером 18 августа. Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, дрон с позывным FORTE10 вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии. Hawk приближался на расстояние примерно 140 километров от Крыма.

RQ-4 Global Hawk — стратегический разведывательный БПЛА США. Может летать на высоте до 18 тысяч метров и имеет дальность полёта более 12 300 морских миль (примерно 23 тысячи километров).