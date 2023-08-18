В Пентагоне вновь назвали мартовский инцидент с БПЛА MQ-9 над Чёрным морем случайностью
Командующий ВВС США Хекер: Инцидент с БПЛА MQ-9 над Чёрным морем — случайность
Пентагон считает случайностью произошедшее в марте падение в Чёрное море многоцелевого беспилотника MQ-9. Такое заявление сделал командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер в ходе встречи с вашингтонской группой обозревателей (Defense Writers Group).
"Вы, наверное, помните, что они (ВС России. — Прим. Лайфа) сбили один из наших MQ-9. На 99% я уверен, что это была случайность, потому что их пилот просто допустил ошибку. Обычно вы не будете намеренно налетать на пропеллер, потому что он может так же легко сбить вас", — сказал он.
Хекер добавил, что после этого Россия безопасно и профессионально действовала в воздушном пространстве, которое входит в зону ответственности Штатов.
Напомним, 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Чёрное море возле Крыма. Изначально Вашингтон заявил, что дрон якобы упал в результате действий российских лётчиков Су-27, однако позже в Госдепе США назвали действия РФ непреднамеренными. При этом в Минобороны России раскрыли, что беспилотник рухнул из-за резкого манёвра. Кстати, молчать не стал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Обрадовав читателей новым постом, он заявил, что США "вконец оборзели".
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