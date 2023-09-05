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5 сентября, 03:13

В акватории Чёрного моря вновь замечен американский дрон-разведчик

SHOT: Американский разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk засекли над Чёрным морем

<p>Разведывательный БПЛА США RQ-4 Global Hawk. Обложка © Getty Images / Stocktrek Images</p>

Разведывательный БПЛА США RQ-4 Global Hawk. Обложка © Getty Images / Stocktrek Images

Разведывательный американский беспилотник RQ-4 Global Hawk вновь замечен в акватории нейтрального воздушного пространства Чёрного моря. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Маршрут разведывательного дрона RQ-4 Global Hawk в акватории Чёрного моря вечером 4 сентября. Видео © t.me / SHOT

Дрон с позывным FORTE10 вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии вчера утром и наворачивал круги над акваторией Чёрного моря. Спустя некоторое время он улетел обратно в нейтральные воды. По данным канала, объект приближался на расстояние примерно 140 километров от Крыма.

Американский дрон-разведчик засекли в акватории Чёрного моря

Американский дрон-разведчик засекли в акватории Чёрного моря

Лайф сообщал, что 28 августа два российских истребителя отпугнули американские дроны-разведчики от Крыма. Это были MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk американских ВВС.

Оксана Попова
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