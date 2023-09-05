В акватории Чёрного моря вновь замечен американский дрон-разведчик

Дрон с позывным FORTE10 вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии вчера утром и наворачивал круги над акваторией Чёрного моря. Спустя некоторое время он улетел обратно в нейтральные воды. По данным канала, объект приближался на расстояние примерно 140 километров от Крыма.