В акватории Чёрного моря вновь замечен американский дрон-разведчик
SHOT: Американский разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk засекли над Чёрным морем
Разведывательный БПЛА США RQ-4 Global Hawk. Обложка © Getty Images / Stocktrek Images
Разведывательный американский беспилотник RQ-4 Global Hawk вновь замечен в акватории нейтрального воздушного пространства Чёрного моря. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Маршрут разведывательного дрона RQ-4 Global Hawk в акватории Чёрного моря вечером 4 сентября. Видео © t.me / SHOT
Дрон с позывным FORTE10 вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии вчера утром и наворачивал круги над акваторией Чёрного моря. Спустя некоторое время он улетел обратно в нейтральные воды. По данным канала, объект приближался на расстояние примерно 140 километров от Крыма.
Лайф сообщал, что 28 августа два российских истребителя отпугнули американские дроны-разведчики от Крыма. Это были MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk американских ВВС.