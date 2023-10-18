Российские истребители с "Кинжалами" будут патрулировать Чёрное море по поручению Путина

Президент РФ Владимир Путин заявил, что дал поручение проводить постоянное патрулирование воздушного пространства над Чёрным морем истребителями с "Кинжалами". Об этом он сказал во время визита в Пекин, где ранее завершились его переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Путин рассказал о патрулировании над Чёрным морем. Видео © LIFE

"Это не угроза — то, что сейчас скажу, но по моему поручению ВКС РФ начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне над Чёрным морем, и наши самолёты МиГ-31 вооружены комплексами "Кинжал", — уточнил он.