Российские истребители с "Кинжалами" будут патрулировать Чёрное море по поручению Путина
Путин дал поручение ВКС РФ патрулировать воздушное пространство над Чёрным морем
Президент РФ Владимир Путин заявил, что дал поручение проводить постоянное патрулирование воздушного пространства над Чёрным морем истребителями с "Кинжалами". Об этом он сказал во время визита в Пекин, где ранее завершились его переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
Путин рассказал о патрулировании над Чёрным морем. Видео © LIFE
"Это не угроза — то, что сейчас скажу, но по моему поручению ВКС РФ начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне над Чёрным морем, и наши самолёты МиГ-31 вооружены комплексами "Кинжал", — уточнил он.
Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 не допустил нарушения государственной границы со стороны американского беспилотника-разведчика RQ-4B Global Hawk. Инцидент произошёл над Чёрным морем.