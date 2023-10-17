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17 октября, 18:25

Российские военные засекли и ликвидировали украинский катер в Чёрном море

Минобороны РФ: Безэкипажный катер ВСУ ликвидирован в акватории Чёрного моря

В акватории Чёрного моря был обнаружен и ликвидирован безэкипажный катер Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Вечером 17 октября в акватории Чёрного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ", говорится в сообщении ведомства.

Ранее Лайф писал об уничтожении двух украинских дронов над акваторией Чёрного моря. Как уточнили в Минобороны РФ, это произошло недалеко от берегов Кубани. Разрушений и пострадавших нет.

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Наталья Исакова
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