Российские военные засекли и ликвидировали украинский катер в Чёрном море
Минобороны РФ: Безэкипажный катер ВСУ ликвидирован в акватории Чёрного моря
В акватории Чёрного моря был обнаружен и ликвидирован безэкипажный катер Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
"Вечером 17 октября в акватории Чёрного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Лайф писал об уничтожении двух украинских дронов над акваторией Чёрного моря. Как уточнили в Минобороны РФ, это произошло недалеко от берегов Кубани. Разрушений и пострадавших нет.
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