Российские военные засекли и ликвидировали украинский катер в Чёрном море

В акватории Чёрного моря был обнаружен и ликвидирован безэкипажный катер Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Ранее Лайф писал об уничтожении двух украинских дронов над акваторией Чёрного моря. Как уточнили в Минобороны РФ, это произошло недалеко от берегов Кубани. Разрушений и пострадавших нет.