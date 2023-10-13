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Опубликовано 13 октября 2023, 12:24
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Российские "Искандеры" разнесли склад с американскими катерами на Украине

ВС России за неделю нанесли 8 групповых ударов по объектам на Украине

ВС России за неделю нанесли восемь групповых ударов по военным объектам на территории Украины, сообщили в Минобороны РФ.

"В период с 7 по 13 октября Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено восемь групповых ударов оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М" и беспилотными летательными аппаратами", — рассказали там.

Подчёркивается, что Российская армия поразила склады ракетно-артиллерийского вооружения, военно-технического имущества, а также цеха предприятий по производству и хранению вооружения и военной техники и пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наёмников.

В результате ударов были уничтожены склад хранения американских катеров типа Willard, полевой артиллерийский склад объединённой группировки войск ВСУ "Херсон", склад военной техники на территории судоремонтного завода "Дунайсудосервис" в Ильичёвске Одесской области и база хранения горюче-смазочных материалов на аэродроме "Умань" Черкасской области.

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Также в Минобороны раскрыли недельные потери ВСУ на Донецком направлении. Так, речь идёт о более чем полутора тысячах военнослужащих.

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ТАСС / AP

Матвей Константинов
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