В СФ считают, что истребители с "Кинжалами" не дадут НАТО хозяйничать в Чёрном море

Сенатор от Крыма и член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков положительно оценил поручение президента РФ Владимира Путина патрулировать небо над Чёрным морем истребителями с "Кинжалами". Об этом политик сказал Лайфу.

"НАТО и Америка заявляют о том, что Чёрное море — это чуть ли не их акватория, их территория фактически, они делают подобные заявления из года в год", — напомнил он.

Цеков пояснил, что самолёты НАТО периодически появляются над Чёрным морем и эти случаи будут учащаться. Он подчеркнул, что полученную разведывательную информацию Штаты передают командованию ВСУ, что позволяет последним планировать атаки на Крым, Херсонскую и Запорожскую области.

По убеждению сенатора, никакой безнаказанности у самолётов НАТО не будет. Хотя и раньше подобные вражеские действия пресекались российской стороной, но сейчас объявлен новый уровень, когда патрулирование начнёт осуществляться истребителями с "Кинжалами" на борту.