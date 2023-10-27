Над Курской областью перехвачен очередной украинский беспилотник
Минобороны: Над Курской областью перехвачен украинский БПЛА самолётного типа
Российские силы пресекли попытку Киева атаковать территорию России с использованием беспилотника самолётного типа. По данным Минобороны РФ, очередной дрон был перехвачен над Курской областью.
"Дежурными средствами ПВО перехвачен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", — сообщили в оборонном ведомстве.
Ранее Лайф сообщал, что вчера вечером российские дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над Курской областью. Атака была пресечена в 19:30. Позднее стало известно о ещё одном перехваченном объекте в регионе в районе Курчатова.
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