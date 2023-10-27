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26 октября, 21:11

Силы ПВО перехватили беспилотник в районе Курчатова в Курской области

Минобороны: Силы ПВО перехватили беспилотник в районе Курчатова в Курской области

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинский беспилотник самолётного типа над Курской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО перехвачен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области в районе населённого пункта Курчатов", — сообщили в Минобороны.

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Ранее Лайф сообщал, что вчера вечером российские дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над Курской областью. Атака была пресечена в 19:30.

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Getty Images / alxpin

Оксана Попова
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