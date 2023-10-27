Силы ПВО перехватили беспилотник в районе Курчатова в Курской области

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинский беспилотник самолётного типа над Курской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО перехвачен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области в районе населённого пункта Курчатов", — сообщили в Минобороны.