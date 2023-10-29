В ходе специальной военной операции ВС РФ уничтожили барражирующим боеприпасом чешскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Dana Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

ВС РФ уничтожили переданную ВСУ чешскую гаубицу Dana. Видео © Telegram / Минобороны России

Ведомство опубликовало видео с моментом ликвидации техники. На кадрах показана САУ, которая вела огонь на замаскированной позиции. Также в видео демонстрируется наведение дрона-камикадзе на вражескую технику и контроль поражения гаубицы с другого БПЛА.

"Ювелирная точность. Колёсная самоходная артиллерийская установка Dana ВСУ уничтожена барражирующим боеприпасом на замаскированной огневой позиции", — сказано в сообщении Минобороны РФ.