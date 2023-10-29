Минобороны показало момент уничтожения чешской гаубицы Dana в зоне СВО
Российские войска с помощью дрона уничтожили переданную ВСУ чешскую гаубицу Dana
В ходе специальной военной операции ВС РФ уничтожили барражирующим боеприпасом чешскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Dana Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
ВС РФ уничтожили переданную ВСУ чешскую гаубицу Dana. Видео © Telegram / Минобороны России
Ведомство опубликовало видео с моментом ликвидации техники. На кадрах показана САУ, которая вела огонь на замаскированной позиции. Также в видео демонстрируется наведение дрона-камикадзе на вражескую технику и контроль поражения гаубицы с другого БПЛА.
"Ювелирная точность. Колёсная самоходная артиллерийская установка Dana ВСУ уничтожена барражирующим боеприпасом на замаскированной огневой позиции", — сказано в сообщении Минобороны РФ.
Ранее Лайф писал о том, что российские военные уничтожили два немецких танка Leopard и две боевые машины пехоты (БМП) Bradley при атаке ВСУ на Запорожском направлении. Боец с позывным Якут уточнил, что цели ликвидировали подразделения 1430-го полка ВС РФ.
Telegram / Минобороны России