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Опубликовано 29 октября 2023, 09:29

Минобороны показало момент уничтожения чешской гаубицы Dana в зоне СВО

Российские войска с помощью дрона уничтожили переданную ВСУ чешскую гаубицу Dana

В ходе специальной военной операции ВС РФ уничтожили барражирующим боеприпасом чешскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Dana Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

ВС РФ уничтожили переданную ВСУ чешскую гаубицу Dana. Видео © Telegram / Минобороны России

Ведомство опубликовало видео с моментом ликвидации техники. На кадрах показана САУ, которая вела огонь на замаскированной позиции. Также в видео демонстрируется наведение дрона-камикадзе на вражескую технику и контроль поражения гаубицы с другого БПЛА.

"Ювелирная точность. Колёсная самоходная артиллерийская установка Dana ВСУ уничтожена барражирующим боеприпасом на замаскированной огневой позиции", — сказано в сообщении Минобороны РФ.

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Ранее Лайф писал о том, что российские военные уничтожили два немецких танка Leopard и две боевые машины пехоты (БМП) Bradley при атаке ВСУ на Запорожском направлении. Боец с позывным Якут уточнил, что цели ликвидировали подразделения 1430-го полка ВС РФ.

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Telegram / Минобороны России

Илья Суриков
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