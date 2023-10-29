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Регион
Опубликовано 28 октября 2023, 22:08
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Раскрыта страшная участь, уготованная украинским танкам

Forbes: Использование танков ВСУ днём станет невозможным из-за российских дронов

Украинские силы в скором времени лишатся всех своих танков, заявил военный обозреватель Forbes Дэвид Экс. Он пояснил, что об этом говорит увеличение производства российских дронов-камикадзе.

"Неизбежные удары российских дронов делают движение вне укрытий по полям и вдоль дорог крайне опасным для украинских танковых экипажей", — считает эксперт.

Обозреватель подчеркнул, что российские беспилотники весьма эффективны в борьбе с танками ВСУ. Как правило, один дрон обнаруживает технику противника, а остальные — ликвидируют.

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Российские силы без труда уничтожают западную технику, поставленную ВСУ. Недавно ВС РФ уничтожили по меньшей мере четыре немецких танка Leopard между Работиным и Вербовым в Запорожской области. На днях у Запорожья был ликвидирован ещё один танк.

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Wikipedia / Nickel Nitride

Оксана Попова
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