Раскрыта страшная участь, уготованная украинским танкам
Forbes: Использование танков ВСУ днём станет невозможным из-за российских дронов
Украинские силы в скором времени лишатся всех своих танков, заявил военный обозреватель Forbes Дэвид Экс. Он пояснил, что об этом говорит увеличение производства российских дронов-камикадзе.
"Неизбежные удары российских дронов делают движение вне укрытий по полям и вдоль дорог крайне опасным для украинских танковых экипажей", — считает эксперт.
Обозреватель подчеркнул, что российские беспилотники весьма эффективны в борьбе с танками ВСУ. Как правило, один дрон обнаруживает технику противника, а остальные — ликвидируют.
Российские силы без труда уничтожают западную технику, поставленную ВСУ. Недавно ВС РФ уничтожили по меньшей мере четыре немецких танка Leopard между Работиным и Вербовым в Запорожской области. На днях у Запорожья был ликвидирован ещё один танк.
Wikipedia / Nickel Nitride