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Опубликовано 28 октября 2023, 11:32
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Российские войска ликвидировали до 80 военных и немецкий танк Leopard в Запорожье

МО: ВС РФ уничтожили танк Leopard и до 80 военных ВСУ в Запорожской области

Украинские военные на Запорожском направлении потеряли за сутки 80 бойцов и танк Leopard. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

"На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражены четыре атаки 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области", отмечается в сообщении ведомства.

Кроме того, ВС РФ поразили до 80 военных, немецкий танк Leopard, четыре бронированные машины, три автомобиля и американскую гаубицу М119. Вместе с этим российские бойцы ликвидировали технику противника в районе населённого пункта Вербовое в Запорожье.

Российские бойцы нашли американский "Браунинг" в опорном пункте ВСУ в Запорожье
Российские бойцы нашли американский "Браунинг" в опорном пункте ВСУ в Запорожье

А ранее Лайф писал, что российские войска уничтожили в бою четыре танка Leopard между Работином и Вербовым. Технику противника ликвидировали "Солнцепёк" и дроны.

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ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis

Дарья Нарыкова
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