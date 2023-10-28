Российские войска ликвидировали до 80 военных и немецкий танк Leopard в Запорожье

Украинские военные на Запорожском направлении потеряли за сутки 80 бойцов и танк Leopard. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

"На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражены четыре атаки 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области", — отмечается в сообщении ведомства.

Кроме того, ВС РФ поразили до 80 военных, немецкий танк Leopard, четыре бронированные машины, три автомобиля и американскую гаубицу М119. Вместе с этим российские бойцы ликвидировали технику противника в районе населённого пункта Вербовое в Запорожье.