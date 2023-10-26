Российские бойцы нашли американский "Браунинг" в опорном пункте ВСУ в Запорожье
На Запорожском направлении бойцы российского добровольческого ударного отряда "Барс-10" обнаружили в расположении солдат ВСУ брошенное после отступления американское оружие. Об этом РИА "Новости" рассказал военнослужащий с позывным Сатурн.
"При штурме укрепрайона в лесополосе завязался бой. Отбили опорный пункт противника. И там оказалось брошенное американское оружие, в том числе вот этот пулемёт "Браунинг" калибра 12,7 миллиметра, а также боеприпасы к нему американского производства", — пояснил боец и показал трофеи.
Ранее сообщалось, что российские военные пресекли попытку Вооружённых сил Украины высадиться на остров Алёшкинский на правом берегу под Херсоном. В результате противник потерял две лодки и 10 военных.
ТАСС / Алексей Коновалов