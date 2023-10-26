ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 октября 2023, 08:48
17029

Российские бойцы нашли американский "Браунинг" в опорном пункте ВСУ в Запорожье

На Запорожском направлении бойцы российского добровольческого ударного отряда "Барс-10" обнаружили в расположении солдат ВСУ брошенное после отступления американское оружие. Об этом РИА "Новости" рассказал военнослужащий с позывным Сатурн.

"При штурме укрепрайона в лесополосе завязался бой. Отбили опорный пункт противника. И там оказалось брошенное американское оружие, в том числе вот этот пулемёт "Браунинг" калибра 12,7 миллиметра, а также боеприпасы к нему американского производства", — пояснил боец и показал трофеи.

Российские бойцы отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении
Российские бойцы отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

Ранее сообщалось, что российские военные пресекли попытку Вооружённых сил Украины высадиться на остров Алёшкинский на правом берегу под Херсоном. В результате противник потерял две лодки и 10 военных.

BannerImage

ТАСС / Алексей Коновалов

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Происшествия
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar