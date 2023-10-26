Российские бойцы отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

Военнослужащие ВСУ за минувшие сутки произвели пять безуспешных атак на позиции ВС России на Донецком направлении. В результате неудачных наступательных действий противник потерял более 500 человек убитыми, рассказал РИА "Новости" начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев.

Полковник подчеркнул, что попытки прорвать оборону на данном участке предпринимали бойцы 24-й и 77-й бригад Вооружённых сил Украины. Атаки были сосредоточены в районах населённых пунктов Андреевка, Малоильиновка, Курдюмовка и Кирово.

С лучшей стороны себя показали и российские артиллеристы, подчеркнул Астафьев. Контрбатарейная борьба в их исполнении принесла плоды в виде выведенной из строя гаубицы "Гвоздика", уничтоженного орудия M119, поражённого танка и трёх сожжённых бронетранспортёров.