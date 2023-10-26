Российские военные пресекли попытку ВСУ высадиться на остров Алёшкинский
Российские военные пресекли попытку Вооружённых сил Украины высадиться на остров Алёшкинский на правом берегу под Херсоном. В результате противник потерял две лодки и 10 военных.
"Пресечена попытка высадки противника в направлении острова Алёшкинский. В результате огневого поражения уничтожено две лодки и 10 боевиков ВСУ", — цитирует ТАСС сообщение представителя оперативных служб Херсонской области.
А в середине октября российские войска пресекли попытку украинских военнослужащих занять остров Большой Потёмкин в Херсонской области, в результате чего противник потерял 11 солдат и две лодки.
Shutterstock