Российские военные пресекли попытку ВСУ высадиться на остров Алёшкинский

Российские военные пресекли попытку Вооружённых сил Украины высадиться на остров Алёшкинский на правом берегу под Херсоном. В результате противник потерял две лодки и 10 военных.

"Пресечена попытка высадки противника в направлении острова Алёшкинский. В результате огневого поражения уничтожено две лодки и 10 боевиков ВСУ", — цитирует ТАСС сообщение представителя оперативных служб Херсонской области.