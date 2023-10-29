Российские силы сожгли два танка Leopard и БМП Bradley в Запорожье

Российские военные уничтожили два немецких танка Leopard и две боевые машины пехоты (БМП) Bradley при атаке ВСУ на Запорожском направлении. Как сообщил РИА "Новости" боец с позывным Якут, цели ликвидировали подразделения 1430-го полка ВС РФ.

"Было наступление от Работино, пытались зайти в Новопрокоповку. Мы отработали по целям, уничтожили два Leopard, две Bradley с помощью FPV-дронов, и артиллерия помогла прикрыть нашу бронегруппу", — рассказал военный.