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29 октября, 04:32

Российские силы сожгли два танка Leopard и БМП Bradley в Запорожье

ВС РФ на Запорожском направлении уничтожили два танка Leopard и две Bradley

Российские военные уничтожили два немецких танка Leopard и две боевые машины пехоты (БМП) Bradley при атаке ВСУ на Запорожском направлении. Как сообщил РИА "Новости" боец с позывным Якут, цели ликвидировали подразделения 1430-го полка ВС РФ.

"Было наступление от Работино, пытались зайти в Новопрокоповку. Мы отработали по целям, уничтожили два Leopard, две Bradley с помощью FPV-дронов, и артиллерия помогла прикрыть нашу бронегруппу", — рассказал военный.

Якут пояснил, что тактика украинских войск в последнее время изменилась: раньше они передвигались большими группами, но теперь используют лишь пару танков или пикапы.

"Неизбежно": Раскрыта страшная участь, уготованная украинским танкам

"Неизбежно": Раскрыта страшная участь, уготованная украинским танкам

Российские силы без труда уничтожают западную технику, поставленную ВСУ. Недавно ВС РФ уничтожили по меньшей мере четыре немецких танка Leopard между Работиным и Вербовым в Запорожской области. На днях у Запорожья был ликвидирован ещё один танк.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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