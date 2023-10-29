Российские силы сожгли два танка Leopard и БМП Bradley в Запорожье
ВС РФ на Запорожском направлении уничтожили два танка Leopard и две Bradley
Российские военные уничтожили два немецких танка Leopard и две боевые машины пехоты (БМП) Bradley при атаке ВСУ на Запорожском направлении. Как сообщил РИА "Новости" боец с позывным Якут, цели ликвидировали подразделения 1430-го полка ВС РФ.
"Было наступление от Работино, пытались зайти в Новопрокоповку. Мы отработали по целям, уничтожили два Leopard, две Bradley с помощью FPV-дронов, и артиллерия помогла прикрыть нашу бронегруппу", — рассказал военный.
Якут пояснил, что тактика украинских войск в последнее время изменилась: раньше они передвигались большими группами, но теперь используют лишь пару танков или пикапы.
Российские силы без труда уничтожают западную технику, поставленную ВСУ. Недавно ВС РФ уничтожили по меньшей мере четыре немецких танка Leopard между Работиным и Вербовым в Запорожской области. На днях у Запорожья был ликвидирован ещё один танк.
VK / Минобороны РФ