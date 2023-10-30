В Киеве озвучили главную проблему украинской армии

ВСУ не хватит бойцов, чтобы использовать поставленное Западом вооружение, заявил журналистам Time неназванный помощник Владимира Зеленского. В некоторых родах войск нехватка людей ещё острее, чем дефицит боеприпасов.

"Один из близких помощников Зеленского сообщил... что если США и их союзники и предоставят всё обещанное ими оружие, то "у нас не хватит людей, чтобы его использовать", — говорится в материале издания.