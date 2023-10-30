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Регион
Опубликовано 30 октября 2023, 19:48
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В Киеве озвучили главную проблему украинской армии

Помощник Зеленского: ВСУ не хватает солдат, чтобы использовать западное оружие

ВСУ не хватит бойцов, чтобы использовать поставленное Западом вооружение, заявил журналистам Time неназванный помощник Владимира Зеленского. В некоторых родах войск нехватка людей ещё острее, чем дефицит боеприпасов.

"Один из близких помощников Зеленского сообщил... что если США и их союзники и предоставят всё обещанное ими оружие, то "у нас не хватит людей, чтобы его использовать", — говорится в материале издания.

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Путин: Контрнаступление Украины полностью провалилось

А ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала контрнаступления. По его словам, украинская армия лишилась свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около 600 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.

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Telegram / Генштаб ЗСУ

Лариса Сафронова
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