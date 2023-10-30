Украинские солдаты признались, что потери с их стороны достигли ужасающих значений
Economist: Российские беспилотники увеличили потери ВСУ до тревожных значений
Потери украинской армии возросли до пугающего уровня, и не последнюю роль в этом процессе сыграло всё большее задействование российских беспилотников в зоне СВО. Такими данными поделилось в понедельник, 30 октября, издание The Economist со ссылкой на военнослужащих ВСУ.
Так, командир 47-й украинской бригады с позывным Хаммер отметил, что российские военные стреляют "из всего, что только есть", едва лишь стоит обнаружить цель. По словам оператора беспилотников с позывным Майор, от российских дронов "спрятаться негде" и, если он тебя засёк, "ты уже труп". А подытожил выводы сослуживцев пехотинец ВСУ с позывным Левша.
"Наши потери возросли до тревожного уровня", — сказал он.
Ранее депутат Верховной рады Сергей Рахманин заявил, что большие потери в живой силе ВСУ вкупе с необходимостью расширять структуру украинской армии привели к потребности в усиленной мобилизации. Также о нехватке бойцов в рядах ВСУ сообщал и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Отставной политик подчеркнул, что мобилизационные ресурсы Незалежной исчерпаны. В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что с начала своего контрнаступления Украина лишилась более 90 тысяч солдат. В то же время противник не добился никаких успехов.
Сайт президента Украины