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30 октября, 13:03

Украинские солдаты признались, что потери с их стороны достигли ужасающих значений

Economist: Российские беспилотники увеличили потери ВСУ до тревожных значений

Потери украинской армии возросли до пугающего уровня, и не последнюю роль в этом процессе сыграло всё большее задействование российских беспилотников в зоне СВО. Такими данными поделилось в понедельник, 30 октября, издание The Economist со ссылкой на военнослужащих ВСУ.

Так, командир 47-й украинской бригады с позывным Хаммер отметил, что российские военные стреляют "из всего, что только есть", едва лишь стоит обнаружить цель. По словам оператора беспилотников с позывным Майор, от российских дронов "спрятаться негде" и, если он тебя засёк, "ты уже труп". А подытожил выводы сослуживцев пехотинец ВСУ с позывным Левша.

"Наши потери возросли до тревожного уровня", — сказал он.

Российский полковник указал на крохи, оставшиеся от ВСУ после проваленного "контрнаступа"

Российский полковник указал на крохи, оставшиеся от ВСУ после проваленного "контрнаступа"

Ранее депутат Верховной рады Сергей Рахманин заявил, что большие потери в живой силе ВСУ вкупе с необходимостью расширять структуру украинской армии привели к потребности в усиленной мобилизации. Также о нехватке бойцов в рядах ВСУ сообщал и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Отставной политик подчеркнул, что мобилизационные ресурсы Незалежной исчерпаны. В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что с начала своего контрнаступления Украина лишилась более 90 тысяч солдат. В то же время противник не добился никаких успехов.

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