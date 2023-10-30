Украинские солдаты признались, что потери с их стороны достигли ужасающих значений

Потери украинской армии возросли до пугающего уровня, и не последнюю роль в этом процессе сыграло всё большее задействование российских беспилотников в зоне СВО. Такими данными поделилось в понедельник, 30 октября, издание The Economist со ссылкой на военнослужащих ВСУ.

Так, командир 47-й украинской бригады с позывным Хаммер отметил, что российские военные стреляют "из всего, что только есть", едва лишь стоит обнаружить цель. По словам оператора беспилотников с позывным Майор, от российских дронов "спрятаться негде" и, если он тебя засёк, "ты уже труп". А подытожил выводы сослуживцев пехотинец ВСУ с позывным Левша.

"Наши потери возросли до тревожного уровня", — сказал он.