В Раде пообещали украинцам усилить мобилизацию
Нардеп Рахманин анонсировал усиление мобилизации на Украине из-за высоких потерь
Большие потери в живой силе ВСУ вкупе с необходимостью расширять структуру украинской армии привели к потребности в усиленной мобилизации. Такой анонс озвучил депутат Верховной рады Сергей Рахманин. Его слова приводит "Страна.ua".
"Сейчас дополнительная потребность в ресурсах понадобится и из-за потери личного состава, и из-за необходимости сформировать новые соединения, бригады", — считает член Комитета Рады по вопросам нацбезопасности.
Несколькими днями ранее о нехватке бойцов в рядах ВСУ сообщил и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Отставной политик подчеркнул, что мобилизационные ресурсы страны исчерпаны, а военнослужащие просят провести ротацию.
А между тем не желающие воевать украинцы продолжают искать способы откосить от призыва. Так, пока одни вплавь уходят от военкомов, другие меняют паспортные данные.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine