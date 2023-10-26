ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 октября 2023, 00:39
27839

В Раде пообещали украинцам усилить мобилизацию

Нардеп Рахманин анонсировал усиление мобилизации на Украине из-за высоких потерь

Большие потери в живой силе ВСУ вкупе с необходимостью расширять структуру украинской армии привели к потребности в усиленной мобилизации. Такой анонс озвучил депутат Верховной рады Сергей Рахманин. Его слова приводит "Страна.ua".

"Сейчас дополнительная потребность в ресурсах понадобится и из-за потери личного состава, и из-за необходимости сформировать новые соединения, бригады", — считает член Комитета Рады по вопросам нацбезопасности.

Несколькими днями ранее о нехватке бойцов в рядах ВСУ сообщил и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Отставной политик подчеркнул, что мобилизационные ресурсы страны исчерпаны, а военнослужащие просят провести ротацию.

Украинский военком фиктивно зачислял на службу футболистов и тренеров, а те получали выплаты
Украинский военком фиктивно зачислял на службу футболистов и тренеров, а те получали выплаты

А между тем не желающие воевать украинцы продолжают искать способы откосить от призыва. Так, пока одни вплавь уходят от военкомов, другие меняют паспортные данные.

BannerImage

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Украина
  • Верховная рада
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar