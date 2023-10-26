В Раде пообещали украинцам усилить мобилизацию

Большие потери в живой силе ВСУ вкупе с необходимостью расширять структуру украинской армии привели к потребности в усиленной мобилизации. Такой анонс озвучил депутат Верховной рады Сергей Рахманин. Его слова приводит "Страна.ua".

"Сейчас дополнительная потребность в ресурсах понадобится и из-за потери личного состава, и из-за необходимости сформировать новые соединения, бригады", — считает член Комитета Рады по вопросам нацбезопасности.

Несколькими днями ранее о нехватке бойцов в рядах ВСУ сообщил и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Отставной политик подчеркнул, что мобилизационные ресурсы страны исчерпаны, а военнослужащие просят провести ротацию.