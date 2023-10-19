Украинский военком фиктивно зачислял на службу футболистов и тренеров, а те получали выплаты
Сотрудник военкомата Ивано-Франковска фиктивно зачислял на службу футболистов
Сотрудник военкомата фиктивно зачислял на службу футболистов в украинском Ивано-Франковске. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
По данным ведомства, командир роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине называются военкоматы) зачислил на службу семь человек — футболистов и тренеров местного ФК. "Военнослужащие" лишь числились по документам, а по факту не выполняли никаких обязанностей. Тем не менее за 1100 дней "службы" они получили около 1,5 миллиона гривен (почти 4 миллиона рублей).
Ранее Лайф рассказывал, что на фоне мобилизации на Украине военкоматы стали оплотом коррупции. Комиссары придумали бизнес и стали зарабатывать миллионы гривен на присвоении призывникам негодной категории и отправке уклонистов за рубеж. Чтобы во всём разобраться и урегулировать ситуацию, Владимиру Зеленскому пришлось уволить всех областных военкомов. Также в стране анонсировали масштабную проверку решений ВВК о негодности украинцев к службе.
ТАСС / Максим Паб