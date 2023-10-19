Украинский военком фиктивно зачислял на службу футболистов и тренеров, а те получали выплаты

По данным ведомства, командир роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине называются военкоматы) зачислил на службу семь человек — футболистов и тренеров местного ФК. "Военнослужащие" лишь числились по документам, а по факту не выполняли никаких обязанностей. Тем не менее за 1100 дней "службы" они получили около 1,5 миллиона гривен (почти 4 миллиона рублей).