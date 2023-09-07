На Украине проверят решения врачебных комиссий о негодности призывников
Ляшко анонсировал проверку решений ВВК о негодности украинцев к службе
Выданные военно-врачебными комиссиями украинских военкоматов решения об ограниченной годности призывников к службе будут проверены. Такой анонс озвучил министр здравоохранения Незалежной Виктор Ляшко.
"Совместно с правоохранителями мы определили заведения здравоохранения, в которых был наибольший процент установлен непригодных, для того чтобы посмотреть на эти нарушения", — сообщил глава ведомства в эфире телеканала "Общественное", добавив, что проверку уже прошло свыше двухсот ВВК.
Также министр выступил за подключение всех военкоматов страны к единой электронной системе. Эта мера позволит минимизировать случаи коррупции в комиссариатах, а также сделает прозрачной процедуру медосмотра украинских призывников, считает политик.
На фоне мобилизации украинские военкоматы стали оплотом коррупции. На присвоении призывникам негодной категории и отправке уклонистов за рубеж комиссары зарабатывали миллионы гривен. Для урегулирования ситуации президенту Незалежной Владимиру Зеленскому даже пришлось уволить всех областных военкомов.
ТАСС / PAVLO PALAMARCHUK