Регион

Уведомления отключены

7 сентября, 20:54

На Украине проверят решения врачебных комиссий о негодности призывников

Ляшко анонсировал проверку решений ВВК о негодности украинцев к службе

Выданные военно-врачебными комиссиями украинских военкоматов решения об ограниченной годности призывников к службе будут проверены. Такой анонс озвучил министр здравоохранения Незалежной Виктор Ляшко.

"Совместно с правоохранителями мы определили заведения здравоохранения, в которых был наибольший процент установлен непригодных, для того чтобы посмотреть на эти нарушения", — сообщил глава ведомства в эфире телеканала "Общественное", добавив, что проверку уже прошло свыше двухсот ВВК.

Также министр выступил за подключение всех военкоматов страны к единой электронной системе. Эта мера позволит минимизировать случаи коррупции в комиссариатах, а также сделает прозрачной процедуру медосмотра украинских призывников, считает политик.

На Украине при странных обстоятельствах умер сотрудник военкомата

На Украине при странных обстоятельствах умер сотрудник военкомата

На фоне мобилизации украинские военкоматы стали оплотом коррупции. На присвоении призывникам негодной категории и отправке уклонистов за рубеж комиссары зарабатывали миллионы гривен. Для урегулирования ситуации президенту Незалежной Владимиру Зеленскому даже пришлось уволить всех областных военкомов.

Обложка ©

ТАСС / PAVLO PALAMARCHUK

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров