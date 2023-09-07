На Украине проверят решения врачебных комиссий о негодности призывников

Выданные военно-врачебными комиссиями украинских военкоматов решения об ограниченной годности призывников к службе будут проверены. Такой анонс озвучил министр здравоохранения Незалежной Виктор Ляшко.

"Совместно с правоохранителями мы определили заведения здравоохранения, в которых был наибольший процент установлен непригодных, для того чтобы посмотреть на эти нарушения", — сообщил глава ведомства в эфире телеканала "Общественное", добавив, что проверку уже прошло свыше двухсот ВВК.