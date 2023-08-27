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27 августа, 01:52

На Украине при странных обстоятельствах умер сотрудник военкомата

В Ужгороде умер сотрудник военкомата, найденный возле полигона с травмой головы

В Закарпатской области Украины возле полигона рядом с Ужгородом нашли сотрудника военкомата с травмой головы, позже он умер в больнице. Об этом сообщает информагентство "Укринформ".

Скончавшийся — работник центра комплектования и социальной поддержки Василий Стец. В связи со случившимся возбуждено дело по статье "Преднамеренное убийство". Сейчас эксперты выясняют причины смерти.

В военкоматах на Украине вскрыли масштабный бизнес по переправке уклонистов за рубеж

В военкоматах на Украине вскрыли масштабный бизнес по переправке уклонистов за рубеж

Ранее Лайф писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех глав областных военкоматов. Такое решение было принято по результатам проверки на коррупцию.

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Лариса Сафронова
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