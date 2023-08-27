На Украине при странных обстоятельствах умер сотрудник военкомата
В Ужгороде умер сотрудник военкомата, найденный возле полигона с травмой головы
В Закарпатской области Украины возле полигона рядом с Ужгородом нашли сотрудника военкомата с травмой головы, позже он умер в больнице. Об этом сообщает информагентство "Укринформ".
Скончавшийся — работник центра комплектования и социальной поддержки Василий Стец. В связи со случившимся возбуждено дело по статье "Преднамеренное убийство". Сейчас эксперты выясняют причины смерти.
Ранее Лайф писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех глав областных военкоматов. Такое решение было принято по результатам проверки на коррупцию.
Telegram / Генеральный штаб ЗСУ