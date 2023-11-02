Своим заявлением о тупике на фронте главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал неминуемое поражение украинских войск. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился депутат Госдумы Олег Леонов. Он отметил, что сейчас противник прекрасно понимает, что ситуация складывается не в его пользу.

"Это не конфликт зашёл в тупик, это Украина зашла в тупик. Ровно так следует читать и понимать эту новость. У них заканчиваются солдаты, заканчивается достаточное количество оружия, боеприпасов, и неизвестно, будет ли ещё, скорее всего, в достаточном количестве не будет. Дело идёт к поражению, поэтому, конечно, у них возникают очень неприятные ощущения", — сказал парламентарий.