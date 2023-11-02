В Госдуме сочли слова Залужного о тупике на фронте признанием провала ВСУ
Депутат Леонов заявил, что не конфликт зашёл в тупик, а сама Украина
Своим заявлением о тупике на фронте главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал неминуемое поражение украинских войск. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился депутат Госдумы Олег Леонов. Он отметил, что сейчас противник прекрасно понимает, что ситуация складывается не в его пользу.
"Это не конфликт зашёл в тупик, это Украина зашла в тупик. Ровно так следует читать и понимать эту новость. У них заканчиваются солдаты, заканчивается достаточное количество оружия, боеприпасов, и неизвестно, будет ли ещё, скорее всего, в достаточном количестве не будет. Дело идёт к поражению, поэтому, конечно, у них возникают очень неприятные ощущения", — сказал парламентарий.
Он отметил, что данное заявление главкома ВСУ говорит о безуспешности политики нынешнего режима на Украине, который "не отвечает за свои слова". В пример Леонов привёл те же Минские соглашения, которые Киев игнорировал и саботировал целых восемь лет. Как считает собеседник Лайфа, сейчас украинская сторона хочет заморозить конфликт, чтобы взять передышку, однако Россия не должна дать им такой возможности.
Напомним, ранее Залужный в интервью западному журналу Economist заявил, что украинская армия не сможет совершить обещанный прорыв в Крыму в рамках контрнаступления, так как конфликт зашёл в тупик. Текущую ситуацию он сравнил с Первой мировой войной, отметив, что достигнут уровень развития технологий, который ставит стороны в тупиковую ситуацию. В Кремле же не согласились со словами Залужного о тупике на фронте. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что ВС РФ продолжают проведение СВО и все поставленные цели будут выполнены.
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