Украинские военные после слов своего главнокомандующего Валерия Залужного о неудачах ВСУ пожаловались AFP на сложнейшую ситуацию на фронте и признали, что их ждёт поражение.

"Я говорю это уже в течение некоторого времени. Шаг за шагом мы проигрываем войну", — заявил украинский военнослужащий с позывным Мудрый.

Другой 33-летний военный признал, что у украинской армии проблемы сразу по нескольким фронтам, в том числе с подготовкой солдат и дефицитом оружия и боеприпасов. По словам бойца с позывным Дэн, у ВСУ сильная нехватка артиллерии, причём с каждым днём ситуация лишь ухудшается.