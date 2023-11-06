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Регион
Опубликовано 6 ноября 2023, 05:49
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Солдаты ВСУ отреагировали на слова Залужного

Солдат ВСУ: Бойцы готовятся к худшему после слов Залужного

Украинские военные после слов своего главнокомандующего Валерия Залужного о неудачах ВСУ пожаловались AFP на сложнейшую ситуацию на фронте и признали, что их ждёт поражение.

"Я говорю это уже в течение некоторого времени. Шаг за шагом мы проигрываем войну", — заявил украинский военнослужащий с позывным Мудрый.

Другой 33-летний военный признал, что у украинской армии проблемы сразу по нескольким фронтам, в том числе с подготовкой солдат и дефицитом оружия и боеприпасов. По словам бойца с позывным Дэн, у ВСУ сильная нехватка артиллерии, причём с каждым днём ситуация лишь ухудшается.

"Готовимся к худшему", — добавил он.

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Как уже рассказывал Лайф, главком ВСУ Валерий Залужный в интервью Economist признался, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва войск уже ждать не стоит. Вместе с тем украинский военачальник отметил преимущество российских ВВС и сил РЭБ. В Госдуме его слова сочли признанием провала и ударом по американскому оружию. В ВСУ после этого, кстати, начали открыто говорить о преимуществах Армии России. При этом Зеленский не согласился с позицией Залужного и заявил, что тот просто устал.

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ТАСС / EPA / FILIP SINGER

Николь Вербер
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