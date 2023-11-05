Разозлившее Зеленского разоблачение главкома ВСУ сочли сигналом для США

Статья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в журнале Economist является обращением к Вашингтону через голову Владимира Зеленского, обусловленным бездействием главы киевского режима. Такое заявление в интервью ютуб-каналу "Прямой" сделал отставной генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос.

"Бездействие со стороны политического руководства привело к тому, что генерал Залужный вынужден выступать и поднимать вопрос. Раз нас не слышат непосредственно в офисе президента, то нас должны услышать хотя бы в Белом доме. <…> Это сигнал о помощи от военных, который должен призвать западных партнёров найти рычаги давления на военно-политическое руководство Украины", — объяснил Кривонос.