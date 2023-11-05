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5 ноября, 17:17

Разозлившее Зеленского разоблачение главкома ВСУ сочли сигналом для США

Экс-генерал-майор ВСУ Кривонос: Статья Залужного в Economist — сигнал о помощи

Статья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в журнале Economist является обращением к Вашингтону через голову Владимира Зеленского, обусловленным бездействием главы киевского режима. Такое заявление в интервью ютуб-каналу "Прямой" сделал отставной генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос.

"Бездействие со стороны политического руководства привело к тому, что генерал Залужный вынужден выступать и поднимать вопрос. Раз нас не слышат непосредственно в офисе президента, то нас должны услышать хотя бы в Белом доме. <…> Это сигнал о помощи от военных, который должен призвать западных партнёров найти рычаги давления на военно-политическое руководство Украины", объяснил Кривонос.

Он добавил, что по инициативе киевского режима была заморожена работа множества предприятий, связанных с оборонно-промышленным комплексом, что в его понимании является диверсией. Ситуацию для Киева усугубляет то, что Россия значительно опережает в этой сфере Украину, подытожил генерал в отставке.

Признание Залужного об истинном положении ВСУ повергло в шок немцев

Признание Залужного об истинном положении ВСУ повергло в шок немцев

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва не будет. Он также отметил преимущество ВВС России и сил РЭБ. По словам Залужного, Вооружённым силам Украины должно было хватить четырёх месяцев, чтобы дойти до Крыма. В Госдуме заявление Залужного сочли признанием провала и назвали ударом по американскому оружию. После статьи Залужного ВСУ начали открыто говорить о преимуществе российских войск перед ними. Один из офицеров украинской армии рассказал журналистам о том, что эта разница становится всё более заметна на фоне уменьшения количества поставляемых Киеву боеприпасов.

Обложка ©

Getty Images / Alexey Furman

Юрий Лысенко
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