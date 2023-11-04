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Регион
Опубликовано 4 ноября 2023, 20:35
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Статья Залужного заставила прозреть офицеров ВСУ

CNN: В ВСУ жалуются на огромное превосходство ВС РФ после статьи Залужного

После статьи главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного о превосходстве россиян на поле боя в ВСУ начали открыто говорить о преимуществе российских войск перед ними. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на пожелавшего остаться неизвестным офицера украинской армии.

"Там, где мы стоим, мы постоянно ощущаем превосходство русских как в разведке, так и в огневой мощи. У них огромное количество ствольной артиллерии", — рассказал журналистам офицер, отметив, что эта разница всё более заметна на фоне уменьшения количества поставляемых Киеву боеприпасов.

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Напомним, ранее Залужный в материале для журнала Economist сообщил, что Вооружённые силы России имеют ряд преимуществ перед украинской армией. По его словам, у российских бойцов превосходство и в боеприпасах, и в технике, и в людских ресурсах.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Алексей Соловьёв
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