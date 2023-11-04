После статьи главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного о превосходстве россиян на поле боя в ВСУ начали открыто говорить о преимуществе российских войск перед ними. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на пожелавшего остаться неизвестным офицера украинской армии.

"Там, где мы стоим, мы постоянно ощущаем превосходство русских как в разведке, так и в огневой мощи. У них огромное количество ствольной артиллерии", — рассказал журналистам офицер, отметив, что эта разница всё более заметна на фоне уменьшения количества поставляемых Киеву боеприпасов.