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Регион
Опубликовано 4 ноября 2023, 05:53
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В офисе Зеленского раскритиковали слова Залужного о тупике на фронте

Замглавы офиса Зеленского Жовква: Слова Залужного вызвали панику на Западе

Слова главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного о тупике в конфликте вызвали панику среди западных партнёров Киева. Об этом заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.

Он раскритиковал слова главкома ВСУ и отметил, что публичные комментарии о происходящем на фронте — это самое последнее, что он делал бы. Также чиновник указал, что высказывания Залужного вызвали вопросы и у самих украинцев.

"Мне поступил звонок одного из руководителей кабинетов лидеров, и они в панике спрашивают: "Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике? Мы такого эффекта хотели достичь этой статьёй?", — сказал Жовква в эфире украинского телемарафона.

Эксперт увидел в признании Залужного о преимуществе ВС РФ хитрый план
Эксперт увидел в признании Залужного о преимуществе ВС РФ хитрый план

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва не будет. Он также отметил преимущество ВВС России и сил РЭБ. По словам Залужного, Вооружённым силам Украины должно было хватить четырёх месяцев, чтобы дойти до Крыма. В Госдуме заявление Залужного сочли признанием провала и назвали ударом по американскому оружию.

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Telegram / Министерство обороны Украины

Илья Суриков
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