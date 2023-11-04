В офисе Зеленского раскритиковали слова Залужного о тупике на фронте
Замглавы офиса Зеленского Жовква: Слова Залужного вызвали панику на Западе
Слова главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного о тупике в конфликте вызвали панику среди западных партнёров Киева. Об этом заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.
Он раскритиковал слова главкома ВСУ и отметил, что публичные комментарии о происходящем на фронте — это самое последнее, что он делал бы. Также чиновник указал, что высказывания Залужного вызвали вопросы и у самих украинцев.
"Мне поступил звонок одного из руководителей кабинетов лидеров, и они в панике спрашивают: "Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике? Мы такого эффекта хотели достичь этой статьёй?", — сказал Жовква в эфире украинского телемарафона.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва не будет. Он также отметил преимущество ВВС России и сил РЭБ. По словам Залужного, Вооружённым силам Украины должно было хватить четырёх месяцев, чтобы дойти до Крыма. В Госдуме заявление Залужного сочли признанием провала и назвали ударом по американскому оружию.
Telegram / Министерство обороны Украины