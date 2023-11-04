В офисе Зеленского раскритиковали слова Залужного о тупике на фронте

Слова главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного о тупике в конфликте вызвали панику среди западных партнёров Киева. Об этом заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.

Он раскритиковал слова главкома ВСУ и отметил, что публичные комментарии о происходящем на фронте — это самое последнее, что он делал бы. Также чиновник указал, что высказывания Залужного вызвали вопросы и у самих украинцев.