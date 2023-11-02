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Регион
Опубликовано 2 ноября 2023, 14:35
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Эксперт увидел в признании Залужного о преимуществе ВС РФ хитрый план

Политолог Ярошенко: Слова Залужного могут быть уловкой для Запада и России

Слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о преимуществе Армии РФ и о тупике на фронте могут быть частью информационно-психологической кампании украинских властей. Об этом заявил политолог Алексей Ярошенко. По его мнению, главком Вооружённых сил Незалежной мог сделать это для давления на Запад и усыпления бдительности российской стороны.

"Залужный написал, дескать, дайте нам что-то самое новое, самое современное, без этого никак. Он написал такие жалобные статьи для того, чтобы у американских элит появилась возможность предъявить обывателям очередной аргумент в пользу необходимости массовых поставок вооружений", — отметил эксперт в беседе с телеканалом "360".

Политолог считает, что Запад и Украина усилили морально-психологическое давление, увидев, что РФ не одолеть в прямом столкновении.

В Крыму дали Залужному дельный совет после слов о тупике на фронте
В Крыму дали Залужному дельный совет после слов о тупике на фронте

Эксперт также отметил, что Залужный ошибочно провёл аналогию с Первой мировой войной. По словам Ярошенко, позиционное противостояние связано не с тем, что немцы и французы владели военными технологиями одинакового уровня, а со стратегическими просчётами и ложным сообщением о присоединении русских к англо-французским войскам.

Напомним главнокомандующий войсками Украины генерал Валерий Залужный заявил, что Вооружённые силы России имеют ряд преимуществ перед украинской армией. Он также отметил, что ВСУ не смогут совершить обещанный прорыв в Крыму в рамках контрнаступления, так как конфликт зашёл в тупик. Залужный указал, что виной тому — равные силы сторон. В Кремле же не согласились со словами Залужного о тупике на фронте. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что ВС РФ продолжают проведение СВО и все поставленные цели будут достигнуты. В Госдуме же заявление главкома ВСУ сочли признанием провала и назвали ударом по американскому оружию.

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Getty Images / Alexey Furman

Илья Суриков
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