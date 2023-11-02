Эксперт увидел в признании Залужного о преимуществе ВС РФ хитрый план

Слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о преимуществе Армии РФ и о тупике на фронте могут быть частью информационно-психологической кампании украинских властей. Об этом заявил политолог Алексей Ярошенко. По его мнению, главком Вооружённых сил Незалежной мог сделать это для давления на Запад и усыпления бдительности российской стороны.

"Залужный написал, дескать, дайте нам что-то самое новое, самое современное, без этого никак. Он написал такие жалобные статьи для того, чтобы у американских элит появилась возможность предъявить обывателям очередной аргумент в пользу необходимости массовых поставок вооружений", — отметил эксперт в беседе с телеканалом "360".

Политолог считает, что Запад и Украина усилили морально-психологическое давление, увидев, что РФ не одолеть в прямом столкновении.