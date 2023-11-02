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2 ноября, 14:21

В Крыму дали Залужному дельный совет после слов о тупике на фронте

Крымский депутат Гемпель призвал Залужного составить акт о капитуляции ВСУ

Глава Комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель посоветовал главнокомандующему украинскими войсками Валерию Залужному составить акт о полной капитуляции ВСУ. Он подчеркнул, что с самого начала было понятно, что победить РФ невозможно, как бы этого ни хотели западные страны.

"Поэтому Залужному больше не стоит доверять натовским учебникам и своим лжесоюзникам в лице США, а лучше свободное время потратить на составление акта о полной капитуляции украинской армии, чтобы подписать его побыстрее и с меньшими потерями", — отметил Гемпель в беседе с РИА "Новости".

Гемпель добавил, что в результате Киев избавится от преступников, которые захватили там власть, и встанет на путь добрососедских взаимоотношений с РФ.

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Ранее Залужный заявил, что конфликт в Незалежной зашёл в тупик и прорыва не будет. Он отметил, что, в соответствии с натовскими учебниками, Вооружённым силам Украины должно было хватить четырёх месяцев, чтобы дойти до Крыма. В Кремле не согласились со словами Залужного о тупике на поле боя. В Госдуме заявление главкома ВСУ сочли признанием провала и назвали ударом по американскому оружию.

Обложка ©

Wikipedia / PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY

Никита Осипов
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