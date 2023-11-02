В Крыму дали Залужному дельный совет после слов о тупике на фронте

Глава Комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель посоветовал главнокомандующему украинскими войсками Валерию Залужному составить акт о полной капитуляции ВСУ. Он подчеркнул, что с самого начала было понятно, что победить РФ невозможно, как бы этого ни хотели западные страны.

"Поэтому Залужному больше не стоит доверять натовским учебникам и своим лжесоюзникам в лице США, а лучше свободное время потратить на составление акта о полной капитуляции украинской армии, чтобы подписать его побыстрее и с меньшими потерями", — отметил Гемпель в беседе с РИА "Новости".