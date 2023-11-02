ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 ноября 2023, 14:21
4916

В Крыму дали Залужному дельный совет после слов о тупике на фронте

Крымский депутат Гемпель призвал Залужного составить акт о капитуляции ВСУ

Глава Комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель посоветовал главнокомандующему украинскими войсками Валерию Залужному составить акт о полной капитуляции ВСУ. Он подчеркнул, что с самого начала было понятно, что победить РФ невозможно, как бы этого ни хотели западные страны.

"Поэтому Залужному больше не стоит доверять натовским учебникам и своим лжесоюзникам в лице США, а лучше свободное время потратить на составление акта о полной капитуляции украинской армии, чтобы подписать его побыстрее и с меньшими потерями", — отметил Гемпель в беседе с РИА "Новости".

Гемпель добавил, что в результате Киев избавится от преступников, которые захватили там власть, и встанет на путь добрососедских взаимоотношений с РФ.

Запад определился с фаворитом, на которого сменит "обезумевшего" Зеленского
Запад определился с фаворитом, на которого сменит "обезумевшего" Зеленского

Ранее Залужный заявил, что конфликт в Незалежной зашёл в тупик и прорыва не будет. Он отметил, что, в соответствии с натовскими учебниками, Вооружённым силам Украины должно было хватить четырёх месяцев, чтобы дойти до Крыма. В Кремле не согласились со словами Залужного о тупике на поле боя. В Госдуме заявление главкома ВСУ сочли признанием провала и назвали ударом по американскому оружию.

BannerImage

Wikipedia / PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY

Никита Осипов
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar