ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 ноября 2023, 12:39
16786

Запад определился с фаворитом, на которого сменит "обезумевшего" Зеленского

Рогов: Запад готовит замену Зеленского на Залужного

Запад готовит замену Владимиру Зеленскому, однозначно делая ставку на главкома украинских войск Валерия Залужного. Такое мнение озвучил в четверг, 2 ноября, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, Залужный старается сыграть на контрасте и предстаёт перед публикой, в том числе западной, более весомым политиком, чем Зеленский, которого за океаном считают обезумевшим и недоговороспособным.

"Поэтому и появляются публикации в западной прессе заявления Залужного, где он даёт чёткие и адекватные оценки происходящему на линии фронта, показывая, что он как раз тот, кто готов к диалогу и переформатированию власти после ухода Зеленского", — приводит мнение Рогова РИА "Новости".

В Госдуме сочли слова Залужного о тупике на фронте признанием провала ВСУ
В Госдуме сочли слова Залужного о тупике на фронте признанием провала ВСУ

Ранее Залужный в интервью западному журналу Economist заявил, что украинская армия не сможет совершить обещанный прорыв в Крыму в рамках контрнаступления, так как конфликт зашёл в тупик. Текущую ситуацию он сравнил с Первой мировой войной, отметив, что достигнут уровень развития технологий, который ставит стороны в безвыходную ситуацию.

BannerImage

t.me / OP_UA

Марина Калегина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Зеленский
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar