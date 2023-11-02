Запад определился с фаворитом, на которого сменит "обезумевшего" Зеленского

Запад готовит замену Владимиру Зеленскому, однозначно делая ставку на главкома украинских войск Валерия Залужного. Такое мнение озвучил в четверг, 2 ноября, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, Залужный старается сыграть на контрасте и предстаёт перед публикой, в том числе западной, более весомым политиком, чем Зеленский, которого за океаном считают обезумевшим и недоговороспособным.

"Поэтому и появляются публикации в западной прессе заявления Залужного, где он даёт чёткие и адекватные оценки происходящему на линии фронта, показывая, что он как раз тот, кто готов к диалогу и переформатированию власти после ухода Зеленского", — приводит мнение Рогова РИА "Новости".