Признание Залужного об истинном положении ВСУ повергло в шок немцев
Генерал Ганзер: В Германии многих поразили слова Залужного о тупике на фронте
Многие в Германии были буквально поражены словами главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике на фронте. Об этом в эфире телеканала Phoenix рассказал бригадный генерал Бундесвера в отставке Хельмут Ганзер.
По словам Ганзера, на Украине уже почти год ведётся позиционный конфликт, что в своей статье для одного из изданий признал Залужный. Однако сообщение о тупиковой ситуации сразило наповал большинство граждан Германии.
"Это тупиковая ситуация, для многих это [оказалось] откровенно поразительным в Германии", — подчеркнул он.
Эксперт также считает, что Украина в преддверии будущего года будет жаждать поддержки Запада и перейдёт к обороне. А тему украинского наступления генерал счёл окончательно завершённой.
Напомним, что шумиху вызвало заявление Залужного о том, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва не будет. Также он признал преимущество ВВС России и сил РЭБ.
Telegram / Министерство обороны Украины