Признание Залужного об истинном положении ВСУ повергло в шок немцев

Многие в Германии были буквально поражены словами главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике на фронте. Об этом в эфире телеканала Phoenix рассказал бригадный генерал Бундесвера в отставке Хельмут Ганзер.

По словам Ганзера, на Украине уже почти год ведётся позиционный конфликт, что в своей статье для одного из изданий признал Залужный. Однако сообщение о тупиковой ситуации сразило наповал большинство граждан Германии.

"Это тупиковая ситуация, для многих это [оказалось] откровенно поразительным в Германии", — подчеркнул он.