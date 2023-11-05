Регион

Уведомления отключены

5 ноября, 02:35

Признание Залужного об истинном положении ВСУ повергло в шок немцев

Генерал Ганзер: В Германии многих поразили слова Залужного о тупике на фронте

Многие в Германии были буквально поражены словами главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике на фронте. Об этом в эфире телеканала Phoenix рассказал бригадный генерал Бундесвера в отставке Хельмут Ганзер.

По словам Ганзера, на Украине уже почти год ведётся позиционный конфликт, что в своей статье для одного из изданий признал Залужный. Однако сообщение о тупиковой ситуации сразило наповал большинство граждан Германии.

"Это тупиковая ситуация, для многих это [оказалось] откровенно поразительным в Германии", — подчеркнул он.

Эксперт также считает, что Украина в преддверии будущего года будет жаждать поддержки Запада и перейдёт к обороне. А тему украинского наступления генерал счёл окончательно завершённой.

Зеленский поспорил с Залужным о тупике на фронте и заявил, что главком ВСУ устал

Зеленский поспорил с Залужным о тупике на фронте и заявил, что главком ВСУ устал

Напомним, что шумиху вызвало заявление Залужного о том, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва не будет. Также он признал преимущество ВВС России и сил РЭБ.

Обложка ©

Telegram / Министерство обороны Украины

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Украина
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров