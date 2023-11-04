Зеленский поспорил с Залужным о тупике на фронте и заявил, что главком ВСУ устал
Зеленский не согласился с позицией Залужного о тупике в зоне боевых действий
Владимир Зеленский не согласился с мнением главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике на фронте. Свою позицию по этому поводу он озвучил в ходе совместной пресс-конференции с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен.
"Люди устали, все устают независимо от своего статуса. Это понятно. Но это не патовая ситуация", — подчеркнул Зеленский.
При этом, по его словам, небо находится под контролем российских ВКС, поэтому наступление украинских военных проходит достаточно тяжело. Зеленский считает, что в этой ситуации Украине помогут поставки американских истребителей США и укрепление сил противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, он снова отказался от идеи заморозить конфликт.
Напомним, ранее Залужный сообщил, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва не будет. Он также отметил преимущество ВВС России и сил РЭБ. В Госдуме заявление украинского генерала сочли признанием провала и назвали ударом по американскому оружию. Лайф писал, для чего генерал Залужный сознался в бессилии ВСУ и провале.
ТАСС / AP / Virginia Mayo