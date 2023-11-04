Зеленский поспорил с Залужным о тупике на фронте и заявил, что главком ВСУ устал

Владимир Зеленский не согласился с мнением главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике на фронте. Свою позицию по этому поводу он озвучил в ходе совместной пресс-конференции с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

"Люди устали, все устают независимо от своего статуса. Это понятно. Но это не патовая ситуация", — подчеркнул Зеленский.