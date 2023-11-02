Залужный заявил, что сейчас западные F-16 для Украины уже не так полезны

Истребители США F-16, которые Киев планирует получить от Запада, уже не так полезны для Украины, так как РФ улучшила собственные системы противовоздушной обороны (ПВО). Такое заявление сделал главком ВСУ Валерий Залужный.

"Истребители F-16, которые должны появиться в следующем году, сейчас менее полезны, предполагает генерал, отчасти потому, что Россия улучшила свою противовоздушную оборону: экспериментальная версия ракетной системы С-400 может достигать пределов Днепра", — пишет The Economist.

Авторы статьи также отметили, что у ряда зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) РФ повысилась дальность поражения целей. Кроме того, главком ВСУ напомнил, что в западных ракетных комплексах большой дальности и танках Незалежная нуждалась ещё в прошлом году. При этом отправленное Киеву вооружение в 2023-м, по его словам, не имело такого эффекта, которого ожидали Украина и её союзники, так как РФ успела сильно укрепить свою оборону.