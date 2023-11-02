Залужный заявил, что сейчас западные F-16 для Украины уже не так полезны
Главком ВСУ Залужный: F-16 уже не так полезны для Украины из-за усиления ПВО РФ
Истребители США F-16, которые Киев планирует получить от Запада, уже не так полезны для Украины, так как РФ улучшила собственные системы противовоздушной обороны (ПВО). Такое заявление сделал главком ВСУ Валерий Залужный.
"Истребители F-16, которые должны появиться в следующем году, сейчас менее полезны, предполагает генерал, отчасти потому, что Россия улучшила свою противовоздушную оборону: экспериментальная версия ракетной системы С-400 может достигать пределов Днепра", — пишет The Economist.
Авторы статьи также отметили, что у ряда зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) РФ повысилась дальность поражения целей. Кроме того, главком ВСУ напомнил, что в западных ракетных комплексах большой дальности и танках Незалежная нуждалась ещё в прошлом году. При этом отправленное Киеву вооружение в 2023-м, по его словам, не имело такого эффекта, которого ожидали Украина и её союзники, так как РФ успела сильно укрепить свою оборону.
Как сообщал Лайф, ранее главнокомандующий войсками Украины генерал Валерий Залужный заявил, что Вооружённые силы России имеют ряд преимуществ перед украинской армией. Он также отметил, что ВСУ не смогут совершить обещанный прорыв к Крыму в рамках контрнаступления, так как конфликт зашёл в тупик. Залужный указал, что виной тому — равные силы сторон. В Кремле же не согласились со словами Залужного о тупике на фронте. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что ВС РФ продолжают проведение СВО и все поставленные цели будут достигнуты. В Госдуме же заявление главкома ВСУ сочли признанием провала и назвали ударом по американскому оружию.
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