Для чего генерал Залужный сознался в бессилии ВСУ и провале Кто и зачем инициировал интервью главкома ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist, где он заявляет о тупике Киева, и как на это реагируют западные СМИ. 16683 16683 Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / Zuma

Главком ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist сравнивает военный конфликт на Украине с Первой мировой войной и объясняет, почему киевское контрнаступление не просто заглохло, а оказалось в технологическом тупике. "Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет", — говорит он и предупреждает, что позиционная война может оказаться выгодной Москве.

Шок от признания генерала собственного поражения и превосходства Армии России только начал своё победное шествие по западным СМИ. Верхняя палата США, одобрив закон, который предполагает помощь лишь Израилю, рискует столкнуться с вето президента Джо Байдена, который требует продолжения финансирования Украины. Чем закончится эта борьба, пока не ясно, но уже очевидно, что заявление военного о том, что плана нет и Россия может победить, сыграет свою роковую роль. Так как голоса западных оппонентов поддержки Киева становятся всё громче.

Генерал Валерий Залужный. Фото © The Economist

Подзаголовок в The Economist гласит: "Генерал Валерий Залужный признаёт, что война зашла в тупик", далее приводятся причины, почему это произошло. Он формулирует приговор стратегии НАТО на Украине и завышает военные требования. Объясняя череду ошибок ВСУ, признаётся, что "менял генералов и даже солдат", которые должны были "дойти до Крыма, повоевать в Крыму и вернуться".

— Большая часть нового текста Залужного посвящена оправданиям того, почему наступление не получилось, и рассуждениям о том, что теперь союзники должны дать Украине, чтобы война продолжилась с прежней силой: самолёты, средства РЭБ, контрбатарейку, дальние ракеты, средства разведки, БПЛА и ещё оружия! Причём теперь уже Залужный не обещает быстрого разгрома русских, — отмечает военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он упоминает про новый рефрен главкома ВСУ про позиционную войну, выгодную России. "То есть та же самая "пирамида", только теперь вместо шкуры медведя продаётся уже угроза того, что медведь может вышибить ворота и тогда всем концессионерам из Европы придётся плохо", — добавляет Шурыгин. Залужный также призывает перестать недооценивать силу русской армии и военно-экономический потенциал России.

Реакция западных СМИ

Откровение главкома ВСУ Валерия Залужного может стать поводом полностью переосмыслить американскую поддержку Киева, пишет Politico. Объяснения генерала "проделали большую пробоину в политике администрации по вопросу Украины". Сенатор-республиканец Джош Хоули задаёт вопрос: "Какой здесь план? Я не думаю, что у них он есть". Так прокомментировал парламентарий намерения ВСУ, заметив, что и у США нет "стратегии завершения игры" на Украине.

Откровение главкома ВСУ Валерия Залужного может стать поводом полностью переосмыслить американскую поддержку Киева. Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu

Экс-начальник Генштаба Польши Мечислав Гоцул заявил местному изданию Fakt, что "технологий для победы над Россией нет", оценив слова Залужного. Так как главком ВСУ упомянул, что для того, чтобы выйти из этого тупика, нужно что-то новое. "Это немного похоже на порох, который когда-то изобрели китайцы и которым мы до сих пор пользуемся, чтобы убивать друг друга".

— В действительности Киеву пора перестать строить иллюзии, — сказал Гоцул, напомнив, что Украина уже использует современные технологии и чего-то более крутое ВСУ вряд ли получат. — Украинцам следует искать реальные решения этого конфликта.

Цели интервью Залужного

— Заявление Залужного — часть информационной кампании, адресованной Западу, которая направлена на сохранение уровня финансовой и военной поддержки украинских националистов. Они столкнулись с серьёзными проблемами на фоне провала контрнаступления, экономического кризиса в США и Европе и начала конфликта на Ближнем Востоке. Сейчас применяют все возможные меры, чтобы убедить западных спонсоров продолжить поддерживать агрессию, — считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Заявление Залужного — далеко не первое признание в американской прессе критических ошибок и бессмысленности украинской агрессии, подчёркивает эксперт. Об этом писали многие СМИ, в том числе по материалам боёв за Артёмовск на Южном фронте. Кроме того, медиа уже неоднократно публиковали данные о потерях ВСУ, падении боевого духа, дефиците вооружения. По большому счёту интервью главкома украинской армии добавляет не так много, но это последний крик о помощи, цель которого — сохранить поддержку украинских националистов.

Генерал Валерий Залужный. Фото © President.gov.ua

Запад давно ищет варианты заморозки этого конфликта — либо через корейский вариант, либо через замену Владимира Зеленского, напоминает военный эксперт Юрий Баранчик. Одним из кандидатов, которого будут готовы поддержать западные элиты, является Валерий Залужный.

— Специфика этой фигуры состоит в том, что он военный, генерал. И если он скажет, что "все меня знают как боевого офицера, прошедшего огонь и воду, но я считаю, что войну пора заканчивать, на поле боя мы не победим, надо решать конфликт политическим путём", то это взорвёт ту картину мира, которую украинскому обывателю пытается транслировать режим Зеленского, и даст ему серьёзную поддержку избирателей, — утверждает Баранчик.

На особенности кандидата в президенты Украины указывает и Владислав Шурыгин. По его словам, этому способствует имидж брутального генерала, ведущего войну с Россией.

— Решительный, готовый к нестандартным решениям и свободный от огромного "крокодильего хвоста 95-го квартала" в виде огромной коррупции, популизма, некомпетентности и безысходности. Зеленский обещал всем победу над Россией, но теперь совершенно очевидно, что никакой победы уже не будет. Будет только мучительная, кровавая война, в конце которой переговоры и некий компромисс. Причём не на условиях Украины и не по формуле Зеленского. И договариваться будут не с ним и даже не в его присутствии. А значит, время его почти вышло. Осталось только понять, придёт ли Залужный к власти законным путём, через выборы, или Зеленского скинут раньше, — задаёт вопрос Шурыгин.

Авторы Елена Стафеева