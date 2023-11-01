Почему западные СМИ начали списывать Зеленского со счетов Почему крупные западные издания начинают сдавать главу киевского режима Владимира Зеленского в утиль и какие события этому способствуют. 18767 18767 Почему западные СМИ начали списывать Зеленского со счетов. Обложка © Getty Images / Anadolu / Dursun Aydemir

Хит-парад уставших от главы киевского режима западных СМИ возглавило американское издание Time. По мнению авторов, недавний визит Владимира Зеленского в США не принёс существенных результатов. Союзники Украины отказываются верить в предстоящие победы ВСУ и снижение уровня военной и финансовой помощи Украине. Также от журналистов не ускользнуло исчезновение оптимизма в глазах представителя Украины.

Экономическая стагнация в ЕС и США, бессмысленность провального военного конфликта для Киева, назойливость укрофюрера, который считает, что все ему должны, беженцы — всё это порядком утомило западные элиты и обывателей.

Более того, в Time утверждают, что зимой стоит ожидать серьёзных изменений в военной стратегии Украины и новых встрясок в команде президента Незалежной. Уволен будет как минимум один глава ведомства, а также старший генерал, отвечающий за контрнаступление, чтобы возложить на него ответственность за медленный прогресс Украины на фронте. "Мы не движемся вперёд", — говорит один из близких помощников Зеленского. По его словам, некоторые командиры на передовой начали отказываться от приказов о наступлении, даже если они исходили непосредственно из офиса президента. В частности, в начале октября политическое руководство страны потребовало проведения операции по освобождению Горловки и получило ответ от военных в виде вопроса: чем?

Но, похоже, что самым глумливым признанием провала Зеленского стали костюмы, в которые госсекретарь США Энтони Блинкен одел своих детей на Хэллоуин в Белом доме. Образы Зеленского и Украины должны по-настоящему напугать киевское руководство. Ведь это уже издёвка для выпрашивавшего весь год у хозяев денег и оружия главы киевского режима.

Джо Байден в костюме имени себя и дети Энтони Блинкена в нарядах Зеленского и Украины. Видео © T.me / ПАЛАЧ

Мягкая констатация западного разворота в сторону Ближнего Востока была сделана Bloomberg. СМИ сообщило, что на встрече на Мальте усилия Украины по привлечению союзников из стран Глобального Юга были омрачены растущей озабоченностью войной между Израилем и ХАМАС. Также наблюдатели сочли отказ присутствовать на мероприятии влиятельного советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана с тем, что украинский конфликт наконец-то отошёл для Вашингтона на второй план. Об этом же свидетельствует и пакет помощи для Израиля в размере 14 миллиардов долларов в ущерб Киеву.

Антироссийский фронт на украинском направлении явно забуксовал, считают большинство экспертов. Поэтому американские СМИ уже открыто пишут, что отказ украинского руководства от мирных переговоров с Россией может иметь тяжёлые последствия.

"Западу необходимо договариваться с Москвой", — заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для издания American Conservative. По его словам, Зеленский отказался от мирных переговоров. Только эскалация — формальное вступление союзников Украины в войну — могла бы принести победу. "Однако это будет самоубийством", — считает он.

Авторы Андрей Лапенков