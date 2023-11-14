Названа ошибка Зеленского, из-за которой он проигрывает Залужному
Политолог Журавлёв: Зеленский проигрывает Залужному из-за своей негибкости
В конфликте между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, который становится всё более очевидным, победу одержит главком ВСУ. Таким мнением поделился с журналистами во вторник, 14 ноября, политолог Дмитрий Журавлёв.
У Залужного, по мнению эксперта, как ни странно, больше возможностей для решения конфликта невоенными методами. Глава ВСУ, в отличие от своего соперника, не делал никаких политических заявлений, не отказывался от ведения переговоров и в целом ведёт себя более здраво.
"Зеленский же не готов менять свою позицию, и это понятно: он слишком далеко зашёл. Тут и чужие не примут, и свои не поймут", — рассуждает собеседник "Ленты.ru".
Напомним, ранее произошла совершенно внезапная и странная смерть помощника главкома ВСУ — он праздновал день рождения и подорвался на подаренной гранате. По одной из версий, его убили ради сохранения власти Зеленского. В США также сочли произошедшее знамением скорого восстания против него. Тем не менее о скорой замене Залужного на Зеленского уже открыто говорят как на Западе, так и в украинских войсках.
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