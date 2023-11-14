Названа ошибка Зеленского, из-за которой он проигрывает Залужному

В конфликте между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, который становится всё более очевидным, победу одержит главком ВСУ. Таким мнением поделился с журналистами во вторник, 14 ноября, политолог Дмитрий Журавлёв.

У Залужного, по мнению эксперта, как ни странно, больше возможностей для решения конфликта невоенными методами. Глава ВСУ, в отличие от своего соперника, не делал никаких политических заявлений, не отказывался от ведения переговоров и в целом ведёт себя более здраво.