Конфликт между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным может привести к восстанию украинской армии, что обернётся крахом Незалежной. Такое мнение выразил американский журналист Гарланд Никсон, назвав гибель помощника Залужного Геннадия Частякова убийством.

"Когда убили помощника Залужного, мы увидели, что внутри киевского режима началась жестокая борьба. <…> А что подумают в ВСУ? Они на передовой сражаются с русскими, <…> а в Киеве в это время идёт ещё более ожесточённая борьба", — сказал Никсон в своём видеоблоге на YouTube.