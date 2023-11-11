В США сочли "убийство" помощника Залужного знамением скорого восстания против Зеленского
Журналист Никсон: Конфликт между Зеленским и Залужным приведёт к бунту ВСУ
Владимир Зеленский. Обложка © t.me / V_Zelenskiy_official
Конфликт между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным может привести к восстанию украинской армии, что обернётся крахом Незалежной. Такое мнение выразил американский журналист Гарланд Никсон, назвав гибель помощника Залужного Геннадия Частякова убийством.
"Когда убили помощника Залужного, мы увидели, что внутри киевского режима началась жестокая борьба. <…> А что подумают в ВСУ? Они на передовой сражаются с русскими, <…> а в Киеве в это время идёт ещё более ожесточённая борьба", — сказал Никсон в своём видеоблоге на YouTube.
Он считает, что в этой ситуации у бойцов ВСУ не будет причин проливать кровь. А отказ воевать может вылиться в крах Украины.
Как уже рассказывал Лайф, ранее Валерий Залужный в интервью иностранному изданию Economist признался, что Киев находится в крайне трудной ситуации: конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва ВСУ ждать уже не стоит. При этом Владимир Зеленский выступил с противоположным заявлением и даже объявил о будущих планах наступления украинской армии. После этого погиб 39-летний помощник главкома ВСУ, причём произошло всё крайне странно — он справлял день рождения и подорвался на подаренной гранате.