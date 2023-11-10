У Владимира Зеленского наступила настоящая агония на фоне открытой конфронтации с главкомом ВСУ Валерием Залужным, плачевного положения ВСУ и проблем с поставками западного оружия. Об этом заявил лидер Российского союза ветеранов Афганистана, бывший сенатор Франц Клинцевич в беседе с "Царьградом".

Особенно ситуацию осложняют фронтовые неудачи ВСУ. Российские военные практически завершили окружение Авдеевки, благодаря чему смогут отрезать противника от крупных схронов с боеприпасами и обезопасить Донецк. И если сейчас не всё так критично, ведь западные кураторы продолжают финансировать киевский режим и их бесчинства, то уже с начала 2024 года Киев ожидает настоящая катастрофа, о чём заявляют европейские союзники Незалежной.

Также стоит обратить внимание и на последние действия Залужного, который практически призывает к началу переговоров и мирному урегулированию конфликта, предупреждая о неминуемом крахе, если Киев его не послушает и поступит наоборот.