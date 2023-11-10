Политолог заявил, что у Зеленского началась агония из-за провала ВСУ и заявления Залужного
Политолог Клинцевич: У Зеленского началась агония из-за положения Киева
У Владимира Зеленского наступила настоящая агония на фоне открытой конфронтации с главкомом ВСУ Валерием Залужным, плачевного положения ВСУ и проблем с поставками западного оружия. Об этом заявил лидер Российского союза ветеранов Афганистана, бывший сенатор Франц Клинцевич в беседе с "Царьградом".
Особенно ситуацию осложняют фронтовые неудачи ВСУ. Российские военные практически завершили окружение Авдеевки, благодаря чему смогут отрезать противника от крупных схронов с боеприпасами и обезопасить Донецк. И если сейчас не всё так критично, ведь западные кураторы продолжают финансировать киевский режим и их бесчинства, то уже с начала 2024 года Киев ожидает настоящая катастрофа, о чём заявляют европейские союзники Незалежной.
Также стоит обратить внимание и на последние действия Залужного, который практически призывает к началу переговоров и мирному урегулированию конфликта, предупреждая о неминуемом крахе, если Киев его не послушает и поступит наоборот.
"Зеленский же отстаивает свою концепцию. Я эту концепцию Зеленского называю одним словом — агония", — добавил экс-сенатор.
Как уже рассказывал Лайф, ранее Валерий Залужный в интервью иностранному изданию Economist признался, что Киев находится в крайне трудной ситуации: конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва ВСУ ждать уже не стоит. При этом Владимир Зеленский выступил с противоположным заявлением и даже объявил о будущих планах наступления украинской армии. После этого погиб 39-летний помощник главкома ВСУ, причём произошло всё крайне странно — он справлял день рождения и подорвался на подаренной гранате.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky