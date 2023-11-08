"У нас есть цель": Зеленский объявил о планах наступления в 2023 и 2024 годах

Владимир Зеленский сообщил, что Украина продолжит наступление в этом и в 2024 году, хотя сейчас в этом вопросе есть определённые трудности. Соответствующее заявление прозвучало на конференции, которую организовало агентство Reuters.

"У нас есть план, у нас есть конкретные города, конкретные направления, у нас есть цель, куда мы пойдём, в каком направлении будем вести наступление", — отметил Зеленский.