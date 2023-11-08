"У нас есть цель": Зеленский объявил о планах наступления в 2023 и 2024 годах
Зеленский заявил, что Украина продолжит наступление в этом и 2024 году
Владимир Зеленский сообщил, что Украина продолжит наступление в этом и в 2024 году, хотя сейчас в этом вопросе есть определённые трудности. Соответствующее заявление прозвучало на конференции, которую организовало агентство Reuters.
"У нас есть план, у нас есть конкретные города, конкретные направления, у нас есть цель, куда мы пойдём, в каком направлении будем вести наступление", — отметил Зеленский.
Он не стал раскрывать детали плана на 2024 год и пообещал показать результат уже в 2023-м. При этом Зеленский подчеркнул, что Украине не удалось добиться успеха из-за того, что Киев получил от западных стран меньше вооружений, чем планировал.
Примечательно, что Зеленский сообщил о планах продолжить наступление на фоне появившихся ранее высказываний главкома ВСУ Валерия Залужного: тот в интервью Economist признался, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва войск уже ждать не стоит. Вместе с тем украинский военачальник отметил преимущество российских ВВС и сил РЭБ. В Госдуме его слова сочли признанием провала и ударом по американскому оружию. В ВСУ после этого начали открыто говорить о преимуществах Армии России. При этом Зеленский не согласился с позицией Залужного и заявил, что тот просто устал. На фоне конфликта загадочным образом погиб 39-летний помощник главкома ВСУ Геннадий Чистяков. Он подорвался на подаренной коллегой гранате у себя дома вечером 6 ноября.