Владимир Зеленский требует от украинских войск победы на СВО, отказываясь посмотреть правде в глаза. Об этом сообщает британское издание UnHerd.

"Образ Зеленского рисуется поистине отчаянным: оторванный от реальности и одержимый лидер мечется назад и вперёд по своему бункеру, требуя безоговорочной военной победы, хотя все хорошо понимают, что это невозможно", — указано в публикации.