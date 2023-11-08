В Великобритании подметили пугающую деталь в одержимом поведении Зеленского
UnHerd: Зеленский отчаянно продолжает требовать невозможной победы над Россией
Владимир Зеленский требует от украинских войск победы на СВО, отказываясь посмотреть правде в глаза. Об этом сообщает британское издание UnHerd.
"Образ Зеленского рисуется поистине отчаянным: оторванный от реальности и одержимый лидер мечется назад и вперёд по своему бункеру, требуя безоговорочной военной победы, хотя все хорошо понимают, что это невозможно", — указано в публикации.
Обозреватель портала отмечает, что время поддержки США у Киева уже на исходе. Евросоюз, скорее всего, не захочет заполнять брешь, оставленную Вашингтоном. Украине лишь остаётся сесть за стол переговоров или заключить полноценное мирное соглашение, куда непременно войдёт и территориальный компромисс с Россией.
Ранее Лайф рассказывал о статье в Time, в которой говорится, что Зеленского разозлили итоги поездки в США, после которой появились признаки усталости Запада от ситуации на Украине. Журналисты сообщили, что он потерял "обычный блеск оптимизма, чувство юмора и склонность к оживлению встречи шутками". Экс-советник Кучмы Олег Соскин пояснил, что Запад ведёт очень грамотную тактику изолирования Зеленского.
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