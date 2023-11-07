В США увидели, как Зеленский теряет связь с реальностью и настраивает против себя ВСУ
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Действия Зеленского приведут к военному перевороту
Действия Владимира Зеленского могут привести к военному перевороту на Украине. Такой прогноз сделал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
"Зеленский начал увольнять генералов и высокопоставленных военнослужащих. Я считаю, что это путь к перевороту. ВСУ в какой-то момент могут сказать: "Подождите секунду, мы не позволим этому клоуну отправлять нас на смерть", — объяснил он свою позицию.
Аналитик добавил, что власти Незалежной понимают тот факт, что больше не владеют безраздельным вниманием Вашингтона. Притом что сам Зеленский ведёт себя так, будто утратил связь с реальностью и не понимает положения дел на фронте. Хотя всё вполне очевидно. Украина не ведёт наступательных действий, а отступает, и, что самое фатальное для украинских войск, ВСУ практически лишены живой силы.
Как рассказывал Лайф, главком ВСУ Валерий Залужный в интервью Economist признался, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва войск уже ждать не стоит. Вместе с тем украинский военачальник отметил преимущество российских ВВС и сил РЭБ. В Госдуме его слова сочли признанием провала и ударом по американскому оружию. В ВСУ после этого, кстати, начали открыто говорить о преимуществах Армии России. При этом Зеленский не согласился с позицией Залужного и заявил, что тот просто устал. На фоне конфликта загадочным образом погиб 39-летний помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков. Он подорвался на подаренной коллегой гранате у себя дома вечером 6 ноября.