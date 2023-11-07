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Регион
Опубликовано 7 ноября 2023, 17:12
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В США увидели, как Зеленский теряет связь с реальностью и настраивает против себя ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Действия Зеленского приведут к военному перевороту

Действия Владимира Зеленского могут привести к военному перевороту на Украине. Такой прогноз сделал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.

"Зеленский начал увольнять генералов и высокопоставленных военнослужащих. Я считаю, что это путь к перевороту. ВСУ в какой-то момент могут сказать: "Подождите секунду, мы не позволим этому клоуну отправлять нас на смерть", объяснил он свою позицию.

Аналитик добавил, что власти Незалежной понимают тот факт, что больше не владеют безраздельным вниманием Вашингтона. Притом что сам Зеленский ведёт себя так, будто утратил связь с реальностью и не понимает положения дел на фронте. Хотя всё вполне очевидно. Украина не ведёт наступательных действий, а отступает, и, что самое фатальное для украинских войск, ВСУ практически лишены живой силы.

Зеленского уличили в открытии "второго фронта" внутри Украины
Зеленского уличили в открытии "второго фронта" внутри Украины

Как рассказывал Лайф, главком ВСУ Валерий Залужный в интервью Economist признался, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва войск уже ждать не стоит. Вместе с тем украинский военачальник отметил преимущество российских ВВС и сил РЭБ. В Госдуме его слова сочли признанием провала и ударом по американскому оружию. В ВСУ после этого, кстати, начали открыто говорить о преимуществах Армии России. При этом Зеленский не согласился с позицией Залужного и заявил, что тот просто устал. На фоне конфликта загадочным образом погиб 39-летний помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков. Он подорвался на подаренной коллегой гранате у себя дома вечером 6 ноября.

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President.gov.ua

Юрий Лысенко
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