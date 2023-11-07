"Зеленский начал увольнять генералов и высокопоставленных военнослужащих. Я считаю, что это путь к перевороту. ВСУ в какой-то момент могут сказать: "Подождите секунду, мы не позволим этому клоуну отправлять нас на смерть", — объяснил он свою позицию.

Аналитик добавил, что власти Незалежной понимают тот факт, что больше не владеют безраздельным вниманием Вашингтона. Притом что сам Зеленский ведёт себя так, будто утратил связь с реальностью и не понимает положения дел на фронте. Хотя всё вполне очевидно. Украина не ведёт наступательных действий, а отступает, и, что самое фатальное для украинских войск, ВСУ практически лишены живой силы.