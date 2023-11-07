Зеленского уличили в открытии "второго фронта" внутри Украины
Asia Times: Зеленский развязал войну против собственных генералов
Владимир Зеленский объявил войну собственным генералам, начав противостояние с главкомом ВСУ Валерием Залужным после признания военачальника о плачевном положении дел на фронте. Об этом говорится в материале гонконгского интернет-издания Asia Times.
"Он отчитал главу армии Валерия Залужного, который на прошлой неделе заявил в интервью журналу The Economist, что "прорыва, скорее всего, не будет". Даже The New York Times написала о расколе между Зеленским и его генералами", — отмечается в статье.
В тексте также сказано, что Зеленскому не удастся получить новое оружие и финансирование от Запада из-за отсутствия успехов ВСУ на поле боя. А конфликты в верхушке украинской власти лишь ухудшают положение дел для Киева. Обозреватель считает, что у главы киевского режима осталось всего два варианта: смена политического курса в отношении конфликта с Россией или ожидание неминуемого поражения.
Как рассказывал Лайф, главком ВСУ Валерий Залужный в интервью Economist признался, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва войск уже ждать не стоит. Вместе с тем украинский военачальник отметил преимущество российских ВВС и сил РЭБ. В Госдуме его слова сочли признанием провала и ударом по американскому оружию. В ВСУ после этого, кстати, начали открыто говорить о преимуществах Армии России. При этом Зеленский не согласился с позицией Залужного и заявил, что тот просто устал. На фоне конфликта загадочным образом погиб 39-летний помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков. Он подорвался на подаренной коллегой гранате у себя дома вечером 6 ноября.
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