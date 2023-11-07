Зеленского уличили в открытии "второго фронта" внутри Украины

Владимир Зеленский объявил войну собственным генералам, начав противостояние с главкомом ВСУ Валерием Залужным после признания военачальника о плачевном положении дел на фронте. Об этом говорится в материале гонконгского интернет-издания Asia Times.

"Он отчитал главу армии Валерия Залужного, который на прошлой неделе заявил в интервью журналу The Economist, что "прорыва, скорее всего, не будет". Даже The New York Times написала о расколе между Зеленским и его генералами", — отмечается в статье.