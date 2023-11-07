Помощника Залужного убили ради сохранения власти Зеленского, заявили в Госдуме

Убийство помощника главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова — проявление конфликта между ВСУ и Офисом президента Украины Владимира Зеленского. ВСУ видят ужасные потери и невозможность наступления и желали бы мирных переговоров, а украинский лидер делает всё, чтобы остаться у власти, заявил депутат Госдумы и политолог Олег Матвейчев.

Он отметил, что Зеленский хочет продолжения войны, так как чем дольше идёт война, тем больше он держит власть. По мнению депутата, убийство — намёк ВСУ подчиняться беспрекословно, а не вести свою игру.