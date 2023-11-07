Помощника Залужного убили ради сохранения власти Зеленского, заявили в Госдуме
Депутат Матвейчев: Убийство Частякова — намёк ВСУ, чтобы не вели свою игру
Убийство помощника главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова — проявление конфликта между ВСУ и Офисом президента Украины Владимира Зеленского. ВСУ видят ужасные потери и невозможность наступления и желали бы мирных переговоров, а украинский лидер делает всё, чтобы остаться у власти, заявил депутат Госдумы и политолог Олег Матвейчев.
Он отметил, что Зеленский хочет продолжения войны, так как чем дольше идёт война, тем больше он держит власть. По мнению депутата, убийство — намёк ВСУ подчиняться беспрекословно, а не вести свою игру.
"Пауки в банке будут жрать друг друга. Руководство ВСУ начинает вести свою игру, понимая, что война проиграна и США скоро спишут Зеленского. Генералы хотят в будущем представить себя всего лишь "выполнявшими приказ" и сохраниться у власти после Зеленского"
Напомним, что 39-летний помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков подорвался на гранате у себя дома вечером 6 ноября. СМИ писали, что в момент взрыва рядом с ним находился сын, который также был тяжело травмирован. В МВД Украины сообщили, что погибший в свой день рождения военный получил подарок с гранатами от коллеги. Источник смертельного презента установили в МВД Незалежной.
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