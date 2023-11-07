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7 ноября, 10:58

Помощника Залужного убили ради сохранения власти Зеленского, заявили в Госдуме

Депутат Матвейчев: Убийство Частякова — намёк ВСУ, чтобы не вели свою игру

Убийство помощника главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова — проявление конфликта между ВСУ и Офисом президента Украины Владимира Зеленского. ВСУ видят ужасные потери и невозможность наступления и желали бы мирных переговоров, а украинский лидер делает всё, чтобы остаться у власти, заявил депутат Госдумы и политолог Олег Матвейчев.

Он отметил, что Зеленский хочет продолжения войны, так как чем дольше идёт война, тем больше он держит власть. По мнению депутата, убийство — намёк ВСУ подчиняться беспрекословно, а не вести свою игру.

"Пауки в банке будут жрать друг друга. Руководство ВСУ начинает вести свою игру, понимая, что война проиграна и США скоро спишут Зеленского. Генералы хотят в будущем представить себя всего лишь "выполнявшими приказ" и сохраниться у власти после Зеленского"

Олег Матвейчев

политолог, депутат Госдумы

Главком ВСУ назвал подарок со взрывчаткой причиной гибели своего помощника

Главком ВСУ назвал подарок со взрывчаткой причиной гибели своего помощника

Напомним, что 39-летний помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков подорвался на гранате у себя дома вечером 6 ноября. СМИ писали, что в момент взрыва рядом с ним находился сын, который также был тяжело травмирован. В МВД Украины сообщили, что погибший в свой день рождения военный получил подарок с гранатами от коллеги. Источник смертельного презента установили в МВД Незалежной.

Обложка ©

Getty Images / Kay Nietfeld

Ольга Годуненко
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